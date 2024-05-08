Ексклюзивно для чемпіона: організатори бою Усик – Ф'юрі презентували пам'ятний годинник

Вже зовсім скоро у столиці Саудівської Аравії відбудеться бій за звання першого абсолютного чемпіона світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів. За нього будуть битися непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Для цієї пам'ятної події організатори створили спеціальний пояс, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Також він оздоблений золотом і сріблом, а посередині червоними літерами підписано, що це титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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Пам'ятний подарунок чемпіону

Проте це буде не єдиний унікальний подарунок для переможця. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх презентував ще один приємний приз.

Тріумфатор поєдинку за абсолют отримає також спеціальний годинник "Jacob & Co". Один екземпляр дістанеться новому чемпіону, а ще один буде продано на аукціоні "Sotheby’s", вторговані за нього гроші підуть благодійній організації “Make-A-Wish International”.

Який годинник отримає переможець бою Усик – Ф'юрі: дивіться відео

Нагадаємо, що бій відбудеться 18 травня на "Kindom Arena". Переможець стане першим абсолютом надважкої вагової категорії за останні 25 років.

. На сайтібуде доступна текстова трансляція та відеоогляд поєдинку. Офіційним транслятором бою є OTT-платформа Megogo.

Зазначимо, що між боксерами також відбудеться згодом реванш. Він був під питанням, проте Туркі Аль аш-Шейх оголосив, що друга битва відбудеться вже у жовтні 2024 року.