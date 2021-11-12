Організатор смертельного перельоту Еміліано Сали отримав тюремний термін

Підприємця Девіда Хендерсона, який організував переліт, в результаті якого загинув аргентинський футболіст Еміліано Сала, засуджено до 18 місяців в'язниці.

Повідомляється, що, на думку суду, Хендерсон навмисно порушив правила управління цивільної авіації "з метою отримання прибутку".

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Окрім того, після авіакатастрофи Хендерсон надіслав повідомлення своїм знайомим з проханням зберігати мовчання, попереджаючи, що це "відкриє банку з черв’яками".

Загибель Еміліано Сала: що відомо