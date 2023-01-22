Вихованець Карпат змінив клуб в Іспанії: він возз'єднався з ексгравцем "левів" Лукасом

Лівий захисник Орест Лебеденко змінив один іспанський клуб на інший. Український легіонер продовжить сезон у Депортіво.

24-річний лівий захисник дістався Депортіво безкоштовно, адже його контракт із Луго закінчився. Орест Лебеденко перейшов у клуб, який виступає у третій за силою лізі Іспанії, у статусі вільного агента.

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Змінив один іспанський клуб на інший

Українець уклав контракт із Депортіво до кінця червня 2025 року. Лебеденко вже провів першій тренування з новою командою.

Лебеденко, який є вихованцем львівських Карпат, буде не першим колишнім футболістом "левів", який виступає у складі Депортіво. За "депор" з 1 січня 2023 року виступає нападник Лукас Перес.

Нагадаємо, що іспанський нападник виступав в Україні з 2011 по 2013 роки, за Карпати та Динамо. Але за останніх так і не зіграв жодного поєдинку.



Орест Лебеденко – гравець Депортіво / Фото з твітеру іспанського клубу

Депортіво йде на четвертому місці у третій за силою лізі Іспанії, маючи у своєму активі 38 балів після 20 турів.

Що відомо про кар'єру Ореста Лебеденка