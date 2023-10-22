З двома колишніми гравцями збірної України в складі: Ордобаси вперше став чемпіоном Казахстану

Ордобаси добився неабиякого успіху в Казахсатні. Команда ще не добивалась подібним висот.

Ордобаси достроково став чемпіоном Казахстану. У стані "святих" виступають двоє колишніх гравців збірної України, пише 24 Канал.

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Внесли свій вклад у тріумф

Ордобаси добились неймовірного результату в національній першості, оскільки достроково стали чемпіонами Казахстану. Варто відзначити, що в стані "святих" виступають два колишніх гравці збірної України, а саме Артем Бєсєдін та Євген Макаренко, які з'явились у стартовому складі своєї команди на вирішальний матч.

Зокрема, у матчі 25-го туру (за раунд до завершення чемпіонату) тамтешньої першості Ордобаси приймав Шахтар із Караганди. Уже на 12-ій хвилині "святі" перемагали із рахунком 2:0, а на 27-ій в гру увімкнувся Артем Бєсєдін, який допоміг затвердити перемогу свого колективу. Український форвард кумедно замкнув передачу із флангу, оскільки після удару м'яч від його власної ноги відрикошетив нападнику в корпус, а лиш тоді залетів у сітку.

Матчем раніше Бєсєдін також забив досить курйозний гол . Форвард, прокидаючи захисника, надто далеко відпустив м'яч, проте той неочікувано закотився під штангу.

"Гірники" змогли відквитати згодом один м'яч, проте це не завадило Ордобаси здобути перемогу із рахунком 3:1 та стати чемпіонами Казахстану, відірвавшись від найближчого переслідувача Астани на 6 очок. Варто відзначити, що "святі" вперше у своїй історії добились подібного тотального тріумфу.

Гравці Ордобаси / інстаграм "святих"

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