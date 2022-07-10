Ексгравець Шахтаря Ордець розірвав контракт з російським клубом та перебрався в Бундеслігу
Джерело:Бохум
Український футболіст Іван Ордець лише на 5-й місяць війни вирішив розірвати контракт з російським Динамо. Тепер він виступатиме у чемпіонаті Німеччини.
Лише на 5-й місяць війни футболіст вирішив залишити росію
30-річний уродженець Донецької області залишив російський клуб і перебрався до Німеччини. Ордець виступатиме за Бохум на правах річної оренди.
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Український футболіст скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським Динамо.
До росії захисник перебрався у 2019 році, залишивши вільним агентом Шахтар. У футболці "гірників" він зіграв 99 матчів.
Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до росії захисник перестав викликатися до національної команди.До слова. Минулого сезону Бохум набрав 42 очки і посів 13-те місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги.
Мовчання футболіста: як він відреагував на війну
- Радше за все Ордець перебрався до Німеччини не через війну, яку розв'язала росія, а зі своїх власних переконань. Оскільки він радо святкував закінчення сезону зі своїми "колегами по цеху" у Москві.
- За більш ніж чотири місяці Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення росії на територію України.
- У своїх соцмережах він опублікував лише два дописи – ще наприкінці лютого. Перший – про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий – про жахіття у Волновасі. Проте він не сказав, хто саме зруйнував його рідне місто.