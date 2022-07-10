Ексгравець Шахтаря Ордець розірвав контракт з російським клубом та перебрався в Бундеслігу

Український футболіст Іван Ордець лише на 5-й місяць війни вирішив розірвати контракт з російським Динамо. Тепер він виступатиме у чемпіонаті Німеччини.

Лише на 5-й місяць війни футболіст вирішив залишити росію

30-річний уродженець Донецької області залишив російський клуб і перебрався до Німеччини. Ордець виступатиме за Бохум на правах річної оренди.

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Український футболіст скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським Динамо.

До росії захисник перебрався у 2019 році, залишивши вільним агентом Шахтар. У футболці "гірників" він зіграв 99 матчів.

Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до росії захисник перестав викликатися до національної команди.

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Радше за все Ордець перебрався до Німеччини не через війну, яку розв'язала росія, а зі своїх власних переконань. Оскільки він радо святкував закінчення сезону зі своїми "колегами по цеху" у Москві.

За більш ніж чотири місяці Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабного вторгнення росії на територію України.

У своїх соцмережах він опублікував лише два дописи – ще наприкінці лютого. Перший – про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий – про жахіття у Волновасі. Проте він не сказав, хто саме зруйнував його рідне місто.

Минулого сезону Бохум набрав 42 очки і посів 13-те місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги.