У матчі Ла Ліги оператор розбив голову арбітрині: моторошні світлини

У суботу, 25 лютого, у матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги зустрілися Бетіс з Атлетиком. Під час гри серйозно постраждала помічниця головного арбітра зустрічі Гуадалупе Поррас.

В одній з ситуацій, коли гравці Бетіса забили гол, арбітриня, відповідно до правил, побігла з кутового прапорця до центральної лінії поля. Але на її шляху раптово виник один з операторів. У результаті Поррас отримала серйозну травму, пише 24 Канал.

Дивіться також Реал вирвав перемогу над Севільєю завдяки сейву Луніна та суперудару Модрича: відеоогляд матчу

Що сталося під час матчу

Пізніше її доставили до лікарні з травмою голови.

Медики Бетіса зупинили кровотечу, але продовження роботи для неї було неможливим. Арбітриню вивезли під оплески з трибун та доставили до лікарні.

Обов'язки лайнсмена взяв на себе резервний рефері Хольгерас Кастельянос. До слова, оператора-незграбу вигнали, проте після перерви він знову вештався біля лінії поля.

Серйозне поранення арбітрині: фото

Футболіст нокаутував суперника