Онук Мухаммеда Алі в стилі діда нокаутував суперника за два раунди: руйнівне відео

Нікол Алі Волш, внук найбільш легендарного боксера Мухаммеда Алі, провів четвертий бій у професіоналах. Перспективний американець у ніч з 29 на 30 січня нокаутував Джеремію Єгера.

Яскрава перемога Алі

Онук Мухаммеда Алі виступає у другій середній вазі (до 76,2 кілограма). Після сумнівної перемоги проти Реєса Санчеса, Ніко реабілітувався вже у наступному поєдинку.

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Цього разу Алі Волш контролював бій і вдало працював лівим хуком. Після розвідки вже у другому раунді він запустив правий оверхенд і приголомшив Єгера.

Родич легендарного Мухаммеда Алі додав ще й лівий боковий навздогін та відправив американського земляка на канвас.

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Рефері дозволив Єгеру продовжити бій, який швидко закінчився. Алі Волш накинувся на суперника і добив до відмаху рефері – технічний нокаут.

Ніко ще й влаштував гру на публіку, продемонструвавши роботу ніг, як у Мухаммеда Алі.

Дивіться відео нокауту в бою Ніко Алі Волша