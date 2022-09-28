Непереможний онук легендарного Алі поб'ється в андеркарді бою Ломаченка

Вже 29 жовтня Василь Ломаченко повернеться на ринг після майже річної паузи. Українець поб'ється проти Джемейна Ортіса.

Потужний андеркард перед головним боєм вечора боксу

Поєдинок буде розігрівом для українця перед титульним боєм, який планують організувати у 2023 році. Промоутерська компанія назвала бій, який відбудеться в андеркарді зустрічі Василя Ломаченка у Нью-Йорку.

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Ніко Алі Волш, онук легендарного Мохаммеда Алі, поб'ється перед головним двобоєм вечора боксу. Суперником американця буде Біллі Вагнер.

Top Rank опублікував постер зустрічі в андеркарді Ломаченко – Ортіс.



Бій онука Алі в андеркарді бою Ломаченко – Ортіс / Фото Top Rank

Ніко Алі Волш під публікацією постера в інстаграмі Top Rank зауважив, що цей андеркард буде диким.

Онук Алі востаннє виходив на ринг у перший день травня 2022 року. Волш зустрівся з Алехандро Ібаррою в андеркарді бою Оскар Вальдес – Шакур Стівенсон. У цю ніч американець здобув свою п'яту перемогу у професіоналах (чотири – дострокові). Волш повалив суперника у важкий нокаут.