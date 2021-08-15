Онук Алі з шаленого побиття суперника дебютував на професійному ринзі: відео

Ніко Алі Волш, онук Мухаммеда Алі, дебютував на професійному ринзі. Американський боксер не залишив шансів земляку Джордана Вікса

Новий Алі на ринзі

Джордан Вікс не міг нічого протиставити непоступливому онуку Алі. Вже з перших секунд бою стало зрозуміло, хто буде фаворитом цього протистояння у середній вазі.

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Ніко Алі Волш кинувся в атаку, викидаючи потужні удари у сторону суперника. Вікс не зміг надійно вибудувати захист. Поєдинок перетворився у суцільне побиття Джордана. Це помітив рефері, який достроково зупинив бійку.

Ніко Алі Волш з перемоги дебютував на професійному ринзі. Цікаво, що її він здобув у шортах свого легендарного дідуся.

Відео бою Ніко Алі Волша