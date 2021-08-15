Потужний захист титулу

23-річний Вірджіл Ортіс був фаворитом двобою. Американець протистояв на 10 років старшому супернику з Литви. Вже у другому раунді фаворит побував на канвасі. Суддя не зважав на падіння та сигналізував продовжувати бій.

Цікаво Від братів Кличків до золотого покоління олімпійців: топ-боксери України за часів Незалежності

Вже у наступному раунді Егідіюс Каваляускас побував на канвасі – перший нокдаун із 5-ти у поєдинку. Американець продовжив штурмувати атаками литовця та завершив бій у 8-му раунді. Сталось це аж після п'ятого нокдауну, коли американець вдарив у корпус суперника – перемога Ортіса технічним нокаутом.

Вірджіл просто розгромив литовця. Суддівські записки в усіх 8-ми раундах – 18:9, 21:14, 14:13, 17:8, 17:5, 10:8, 21:12, 30:6. Цікаво, що найбільш рівний рахунок був у тому раунді, коли Егідіюс вперше побував на канвасі.

Ортісу вдалось захистити титул та залишитись непереможним боксером. Після тріумфу 23-річний Вірджіл заявив, що готовий вийти на ринг проти чемпіона WBO Теренса Кроуфорда. 33-рінчий американець також має у своєму активі перемогу нокаутом над Каваляускасом.

Ортіс – Каваляускас відеоогляд бою