Історичний рекорд для українського тенісу: оновлений рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація оновлила світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися з 22 квітня по 5 травня. Головним серед них був турнір серії WTA 1000 в Мадриді.

На іспанському Мастерсі Україну в одиночному розряді представляли 5 тенісисток. Цей турнір не можна занести нашим землячкам до активу, проте, за його результатами, сталася історична подія, пише 24 Канал.

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Зміни позицій українок у рейтингу

В одиночній сітці серед українок найкращий результат продемонструвала Даяна Ястремська. Вона пройшла у третє коло змагань, де поступилася третій ракетці світу Коко Гофф. Інші наші тенісистки програли свої стартові матчі.

Попри невтішний виступ у Мадриді, Марта Костюк піднялась у світовому рейтингу WTA на одну позицію та оновила свій особистий рекорд – вона вперше в кар'єрі посіла 20-те місце. Першою ж ракеткою України залишилася Еліна Світоліна, яка втратила одну позицію і тепер посідає 19-ту сходинку.

. Вперше в історії дві українські тенісистки одночасно в топ-20 світового рейтингу. До того ж Марта Костюк стала третьою найрейтинговішою гравчинею в історії України.

Зазначимо, що в оновленому рейтингу покращили свої позиції третя та четверта ракетки України – Ангеліна Калініна піднялась на 31-ше місце, а Даяна Ястремська наразі посідає 33-тю сходинку.

Окремо варто відзначити успіх Дар'ї Снігур. Вона виграла другий турнір за 2 тижні, тріумфувавши в Грузії, де декласувала одразу чотирьох "нейтральних" суперниць. Це дозволило 22-річній тенісистці піднятися на 121-ше місце світового рейтингу.

Українки в топ-200 світового рейтингу

19. Еліна Світоліна – 2400 очок (-1 позиція)

20. Марта Костюк – 2235 (+1)

31. Ангеліна Калініна – 1666 (+1)

33. Даяна Ястремська – 1590 (+1)

44. Леся Цуренко – 1308 (-3)

121. Дар'я Снігур – 660 (+4)

138. Юлія Стародубцева – 551 (+4)

171. Катерина Байндль – 426 (+5)

180. Катаріна Завацька – 414 (+1)

У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – Марія Саккарі втратила дві позиції та розташувалася на восьмій позиції, а її випередили Маркета Вондроушова та Цінь Вень Чжен, які відтепер посідають шосте та сьоме місце відповідно. Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, яка на турнірі в Мадриді у драматичному фіналі переграла "нейтральну" Арину Сабалєнко.

Рейтинг WTA: топ-10