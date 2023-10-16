Рекордне місце Стародубцевої та прорив Цуренко: оновився світовий рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація 16 жовтня оновила світовий рейтинг. За його результатами найкращий прогрес серед українок продемонстрували Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

Головним змаганням останнього тижня для українських тенісисток був турнір серії WTA 500 у Чженчжоу. На ньому одразу дві представниці України вийшли до чвертьфіналу, завдяки чому змогли покращити своє місце у рейтингу, пише 24 Канал.

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Найвище місце Цуренко за 4 роки

На турнірі в Китаї Леся Цуренко та Ангеліна Калініна провели серію хороших матчів, де в результаті поступилися тільки фіналісткам змагань. Такі виступи дозволили Лесі піднятися на 9 сходинок та вперше з 2019 року повернутися у топ-40, наразі вона посідає 34-те місце. Ангеліна ж завдяки виходу у вісімку найкращих змогла піднятися на одну позицію – тепер вона 27-ма ракетка світу.

Лідеркою серед українок залишилася Еліна Світоліна, вона не брала участь у змаганнях, проте не втратила свого місця та замикає топ-25.

На жаль, інші українки з топ-8 національного рейтингу втратили свої позиції.

Найбільшого прогресу зазнала Юлія Стародубцева. 23-річна тенісистка виграла турнір ITF у Каліфорнії та увірвалася у топ-200, піднявшись одразу на 27 позицій, тепер вона посідає 175-те місце, що є особистим рекордом уродженки Каховки.

Українки у топ-200 рейтингу WTA станом на 16 жовтня

25. Еліна Світоліна – 1809

27. Ангеліна Калініна – 1677 (+1)

34. Леся Цуренко – 1340 (+9)

40. Марта Костюк – 1265 (-1)

86. Катерина Байндль – 803 (-2)

103. Даяна Ястремська – 695 (-6)

154. Дарія Снігур – 487 (-2)

171. Катаріна Завацька – 447 (-2)

175. Юлія Стародубцева – 439 (+27)

У топ-10 світового рейтингу жодних змін не відбулося. Лідеркою й надалі залишається Аріна Сабалєнка, а замикає десятку Каролін Гарсія.