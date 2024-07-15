Ястремська стала другою ракеткою України: оновлений рейтинг WTA після закінчення Вімблдона-2024
Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них безперечно був трав'яний "мейджор" у Лондоні.
Україну в одиночному розряді на Вімблдонському турнірі представляли одразу 8 тенісисток, що є національним рекордом. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до чвертьфіналу, пише 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських тенісисток
Попри такий результат уродженка Одеси не змогла утримати свої позиції, адже минулого року дійшла до півфіналу. Вона опустилася на 9 сходинок та наразі розташувалася на 30-му місці світового рейтингу.
Її перегнала Даяна Ястремська, яка закінчила свої виступи після третього кола турніру. Цього вистачило, щоб піднятися на 25-ту позицію та стати другою ракеткою України.
Лідерка національного рейтингу Марта Костюк зберегла 19-ту сходинку. Також не змінилася позиція Ангеліни Калініної – вона 47-ма.
Найбільшого регресу серед українок зазнала Леся Цуренко, яка не змогла захистити очки тогорічного Вімблдона, коли дійшла до 1/8 фіналу. Вона у першому колі поступилася Варварі Грачовій, через що втратила 31 позицію – 90-те місце.
Значно покращили свій рейтинг Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катерина Байндль і Катаріна Завацька, проте всі вони залишаються поза топ-100.
Українки в топ-200 світового рейтингу
- 19. Марта Костюк – 2240 очок
- 25. Даяна Ястремська – 1860 (+2 позиції)
- 30. Еліна Світоліна – 1750 (-9)
- 47. Ангеліна Калініна – 1186
- 90. Леся Цуренко – 818 (-31)
- 105. Дарія Снігур – 704 (+25)
- 123. Юлія Стародубцева – 595 (+30)
- 169. Катерина Байндль – 430 (+15)
- 179. Катаріна Завацька – 415 (+18)
У топ-10 світового рейтингу також відбулося декілька змін. Фіналістка Вімблдона Жасмін Паоліні піднялася на рекордне для себе п'яте місце, а переможниця змагань Барбора Крейчикова увірвалася в десятку найкращих. Маркета Вондроушова й Онс Жабер залишили топ-10.
Рейтинг WTA: топ-10
- Іга Швьонтек (Польща) – 11 285 очок
- Коко Гофф (США) – 8173
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 7061
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6376
- Жасмін Паоліні (Італія) – 5518 (+2)
- Джесіка Пегула (США) – 4665 (-1)
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4055 (+1)
- Марія Саккарі (Греція) – 3925 (+1)
- Даніель Коллінз (США) – 3702 (+2)
- Барбора Крейчикова (Чехія) – 3573 (+15)