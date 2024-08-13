Чи зберегла Костюк звання першої ракетки: як змінились позиції українок у рейтингу WTA

Жіноча тенісна організація (WTA) оновила рейтинг після хардового турніру в Тороно. Стало відомо, на якому місці опинились українські тенісистки.

Перше місце у рейтингу WTA за собою зберегла польська тенісистка Іга Свьонтек, після неї посідає другу сходинку американка Корі Гауфф. Топ-3 замикає нейтральна спортсменка з Білорусі – Аріна Соболенко.

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Українки у рейтингу WTA

Марта Костюк зберегла за собою звання першої ракетки світу, але опустилась з 20-го місця на одну позицію нижче. Тепер українка посідає 21-у сходинку у рейтингу WTA.

Даяна Ястремська втратила 7 позицій та опинилась на 34-му місці. Еліна Світоліна, навпаки, піднялась у рейтингу на 4 сходинки та стала 30-ю. Ангеліна Калініна з 49-го місця опинилась на 51-у. Леся Цуренко з 85-го місця піднялась на три позиції угору.

Українки у рейтингу WTA 21 (20). Марта Костюк (Україна) — 2260 30 (34). Еліна Світоліна (Україна) — 1714 34 (27). Даяна Ястремська (Україна) — 1673 51 (49). Ангеліна Калініна (Україна) — 1186 82 (85). Леся Цуренко (Україна) — 853 127 (128). Дар’я Снігур (Україна) — 566 147 (151). Юлія Стародубцева (Україна) — 509 171 (170). Катаріна Завацька (Україна) — 428 216 (223). Анастасія Соболєва (Україна) — 330 274 (275). Валерія Страхова (Україна) – 247 294 (310). Катерина Байндль (Україна) — 221

Нагадаємо, що Марта Костюк на тенісному турнірі в 1/8 фіналу програла американці Еммі Наварро та припинила змагання. Українка опустилась у рейтингу через те, що нейтральна спортсменка Діана Шнайдер змогла пробитись у півфінал WTA 100.

Також в українському дербі Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну та підтвердила звання першої ракетки України.