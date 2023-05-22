Калініна знову перша ракетка України: неймовірний стрибок в рейтингу WTA

Українська тенісистка Англеліна Калініна вдало виступила на турнірі WTA 1000 у Римі. Завдяки виходу у фінал "тисячника" українка потрапила в топ-25 світового рейтингу.

Прикра травма завадила Ангеліні Калініній завершити фінальний матч ґрунтового турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. Проте чудовий виступ українки на італійських кортах дозволив їй оновити власний рекорд в рейтингу WTA.

Варте уваги Впевнений початок: Світоліна стартувала з перемоги над Луїзою Чіріко на турнірі WTA250 у Франції

Рекорд Калініної та прогрес Стародубцевої

Завдяки виходу у фінал "тисячника" Калініна піднялася на 25-е місце, одразу стрибнувши на 22 позиції. Тенісистка з Нової Каховки знову очолила національний рейтинг тенісисток.

Марта Костюк піднялася на одну сходинку і тепер займає 39 місце, а Леся Цуренко починає тиждень на 63-му. Катерина Байндл розташовується на 80-му рядку рейтингу WTA (+1).

Покращили свої позиції Даяна Ястремська, яка піднялася на 144-те місце (+14), та Дар'я Снігур – на 163-ю позицію (+6).

Неймовірний прогрес продемонструвала Юлія Стародубцева. Завдяки виходу до фіналу на турнірі ITF W60 у США українка піднялася одразу на 118 сходинок і нині займає 381 місце.

Щодо інших українських тенісисток, то варто відзначити Еліну Світоліну, яка наближається до топ-500. Експерша ракетка України вже на 508-му місці.

Рейтинг українських тенісисток / WTA

А очолює рейтинг WTA польська тенісистка Іга Швьонтек, яка набрала 8940 балів.

Топ-10 світового рейтингу / WTA

У парному рейтингу WTA Людмила Кіченок посідає 8-ме місце (-1), Марта Костюк опустилася на 28-й рядок (-1), а Надія Кіченок піднялася на 51-ше місце (+7).

Парний рейтинг українок / WTA