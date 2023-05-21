Єлєна Рибакіна – Ангеліна Калініна 1:0 (6:4, 1:0 відмова українки)

Фінал тривав трохи більше години. Вже зі старту матч розпочався не так, як планувала представниця Казахстану. Калініна взяла два гейми поспіль 0:2. По ходу партії Єлєна не лише змогла ліквідувати перевагу Калініної, а й у сьомому геймі вперше вийти уперед 4:3, повідомляє 24 Канал.

Цікаво дізнатись Прохідний матч: Світоліна дізналась першу суперницю на турнірі у Страсбурзі

Затяжний восьмий гейм на своїй подачі Ангеліна додала до свого активу 4:4. Далі казахстанська тенісистка з двома брейками знов вийшла уперед 5:4. У десятому геймі українка віддала розіграші на своїй подачі. У підсумку – перший сет був за Рибакіною 6:4.

У другому сеті тенісистки провели на корті лише один стартовий гейм. Рибакіна взяла свою подачу та повела у рахунку. Далі зустріч не продовжилась...

Українка взяла медичний тайм-аут, але продовжити бій не змогла. Калініна відмовилась від омріяного фіналу через травму лівої ноги, яка їй заваджала грати ще у першому сеті. Затяжні та складні попередні матчі турніру у Римі залишили свій знак.

Єлєна Рибакіна – переможниця ґрунтового турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Калініна зі сльозами на очах, попри біль змогла дати гідний бій суперниці хоча і знялась по ходу фіналу. Чудовий виступ Ангеліни на італійському корті. Місцеві трибуни підтримали українку оплесками.

Цікаво, що у фіналі навіть із травмою Калініна не зробила жодної помилки, але й жодного разу не подала навиліт. Показник її першої подачі склав лише 43%.

Відеоогляд фіналу Рибакіна – Калініна