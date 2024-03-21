Вартість Луніна зросла у два рази: Transfermarkt оновив ціни на українських легіонерів Ла Ліги

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін здійснив стрімкий прогрес у трансферній вартості. Також додали в ціні Віктор Циганков, Артем Довбик та Роман Яремчук.

Успішні виступи українських легіонерів в іспанській Ла Лізі не залишилися без уваги експертів порталу Transfermarkt. Після чергового оновлення українці додали в ціні.

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Ціни українців у Ла Лізі

Найдорожчим українцем у Ла Лізі залишається форвард Жирони Артем Довбик. Попри затяжну безгольову серію ціна на нападника зросла на два мільйони євро. Наразі його вартість становить 30 мільйонів євро.

Вінгер Жирони Віктор Циганков подорожчав на 3 мільйони. Його цінник на Transfermarkt дорівнює 28 мільйонів євро.

Найбільшого прогресу досяг Андрій Лунін. Українець став основним голкіпером "королівського клубу", вигравши конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Лунін подорожчав одразу на 8 мільйонів (50%). Тепер його трансферна вартість становить 16 мільйонів. Зазначимо, що Андрій починав сезон з цінником у 5 мільйонів, а у грудні його вартість зросла до 8.

Нападник Валенсії Роман Яремчук забив у Ла Лізі 3 голи, в тому числі мадридському Реалу. Він подорожчав на 1 мільйон. Його вартість становить 4 мільйони євро.

Найдорожчі українські футболісти у Ла Лізі

Артем Довбик (Жирона) – 30 мільйонів євро

Віктор Циганков (Жирона) – 28 мільйонів євро

Андрій Лунін (Реал) – 16 мільйонів євро

Роман Яремчук (Валенсія) – 4 мільйона євро