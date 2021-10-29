Олійник продовжує розривати суперників у Фінляндії: відео голу українця
29 жовтня 2021 , 10:26Читать новость на русском
Джерело:24 канал
СЙК приймав КуПС у чемпіонаті Фінляндії. Український футболіст Денис Олійник забив черговий гол у складі господарів.
Черговий гол українця
Лівий вінгер з України відкрив рахунок у матчі. Денис Олійник найкраще зіграв у штрафному суперника після подачі з кутового. Досвідчений футболіст ударом головою розмочив нулі на табло.
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- У сезоні-2021/2022 Олійник провів 32 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та зробив два асисти.
- Олійник виступає за СЙК із липня 2018 року, куди перейшов на правах вільного агента.
Відео голу Олійника
На жаль, гол 34-річного півзахисника не приніс команді перемогу. Перша частина зустрічі завершилась звитягою СЙКа – 2:1. На 77-й хвилині гості з пенальті зрівняли цифри на табло.У підсумку – бойова мирова 2:2.
- Після 26 турів СЙК із 45 очками йде на четвертій позиції. Його суперник КуПС набрав 57 балів та посідає друге місце.