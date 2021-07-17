Тривожний дзвінок: в Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок COVID-19
Джерело:3.nhk.or.jp
Олімпійські ігри-2020 у Токіо ще не розпочались, а у спортивному селищі вже виявили перший випадок коронавірусу. Позитивний тест отримав один із членів іноземної збірної.
Коронавірус може зірвати Олімпіаду
Вже 23 липня відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Але не все так радісно перед стартом головного старту у житті кожного спортсмена.
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Перший тривожний дзвінок вже пролунав. В Олімпійському селищі зафіксували перший випадок захворювання. Щоправда, позитивний тест на COVID-19 здав не спортсмен, а один із членів іноземної збірної.
Олімпійські ігри у Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Відкриття Олімпіади стартує о 14:00 (за київським часом).
- Ще раніше у готелі збірної Бразилії з дзюдо стався спалах коронавірусу. Вісім співробітників здали позитивний тест.
- Постраждала від COVID-19 і нігерійська команда. Член олімпійської делегації країни був відправлений на самоізоляцію.
- Під "синьо-жовтим" прапором виступатимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням.