Тривожний дзвінок: в Олімпійському селищі у Токіо виявили перший випадок COVID-19

Олімпійські ігри-2020 у Токіо ще не розпочались, а у спортивному селищі вже виявили перший випадок коронавірусу. Позитивний тест отримав один із членів іноземної збірної.

Коронавірус може зірвати Олімпіаду

Вже 23 липня відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Але не все так радісно перед стартом головного старту у житті кожного спортсмена.

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Перший тривожний дзвінок вже пролунав. В Олімпійському селищі зафіксували перший випадок захворювання. Щоправда, позитивний тест на COVID-19 здав не спортсмен, а один із членів іноземної збірної.

Олімпійські ігри у Токіо відбуватимуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Відкриття Олімпіади стартує о 14:00 (за київським часом).