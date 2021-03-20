Офіційно: Олімпіада в Токіо пройде без іноземних глядачів

Організатори Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо вирішили, що ігри проводитимуться без глядачів з-за кордону. Причина цього – пандемія коронавірусу.

Це означає, що українські вболівальники не зможуть відвідати Японію під час Олімпіади.

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"Те, що головним пріоритетом ми ставимо забезпечення безпеки, також означає, що це потрібно поважати, тому доведеться приймати важкі рішення", – заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах.

Також відомо, що японська влада не пустить на Олімпійські ігри іноземних волонтерів. В Японії побоюються поширення коронавірусу і його нових штамів.

Що відомо про перенесення Олімпіади

Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.

Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Інформація про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.

Однак влада Японії спростувала цю інформацію.

Організаторам Олімпіади і Паралімпіади доведеться повернути гроші за 630 тисяч квитків.