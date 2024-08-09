Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 9 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань чотирнадцятого дня та список українських атлетів, які виступлять.

В Парижі наближаються до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу визначають долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 9 серпня

У п'ятницю, 9 серпня, відбудеться чотирнадцятий змагальний день в столиці Франції. Спортсмени виступатимуть у 19-х видах спорту. Із них 8 будуть з медалями на кону:

марафонське плавання, 10 кілометрів, чоловіки

гольф, жінки

тхеквондо, до 80 кілограмів, чоловіки

тхеквондо, до 67 кілограмів

настільний теніс, чоловіки

стрибки у воду, вишка 10 метрів, чоловіки

стрибки у воду, трамплін, 3 метри, жінки

художня гімнастика, особисте багатоборство

легка атлетика, семиборство, жінки

легка атлетика, естафета 4х400, жінки

легка атлетика, естафета 4х400, чоловіки

легка атлетика, 800 метрів, чоловіки

леггка атлетика, 100 метрів з бар'єрами, жінки

легка атлетика, штовхання ядра, жінки

спортивне скелелазіння, чоловіки

веслувальний спринт, каное-двійки, 500 метрів, жінки

веслувальний спринт, байдарки-двійки, 500 метрів, чоловіки

веслувальний спринт, каное-одиночки, 1000 метрів, чоловіки

вільна боротьба, до 57 кілограмів чоловіки

вільна боротьба, до 86 кілограмів чоловіки

вільна боротьба, до 125 кілограмів чоловіки

вільна боротьба, до 57 кілограмів жінки

парусний спорт, кайт, чоловіки

сучасне п'ятиборство, чоловіки

трекові велогонки, спринт, жінки

хокей на траві, жінки

водне поло, чоловіки

важка атлетика, до 89 кілограмів, чоловіки

важка атлетика, до 71 кілограма, жінки

футбол, жінки

футбол, фінал, чоловіки

брейкінг, жінки

волейбол, чоловіки

гандбол, чоловіки

баскетбол, жінки

синхронне плавання, дуети, технічна програма

пляжний волейбол, жінки

бокс, до 71 кілограмів, чоловіки

бокс, до 50 кілограмів, жінки

бокс, до 92 кілограмів, чоловіки

бокс, до 66 кілограмів, жінки

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 9 серпня буде представлена у семи видах спорту. При цьому у трьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться у півфіналі каное-двійок.

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал особистого багатоборства. 16-річна спортсменка бличкуче виконала свою програму у кваліфікації.

У брейкінгу поборються за медалі українки Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 9 серпня: