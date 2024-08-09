Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 9 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань чотирнадцятого дня та список українських атлетів, які виступлять.
В Парижі наближаються до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу визначають долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 9 серпня
У п'ятницю, 9 серпня, відбудеться чотирнадцятий змагальний день в столиці Франції. Спортсмени виступатимуть у 19-х видах спорту. Із них 8 будуть з медалями на кону:
- марафонське плавання, 10 кілометрів, чоловіки
- гольф, жінки
- тхеквондо, до 80 кілограмів, чоловіки
- тхеквондо, до 67 кілограмів
- настільний теніс, чоловіки
- стрибки у воду, вишка 10 метрів, чоловіки
- стрибки у воду, трамплін, 3 метри, жінки
- художня гімнастика, особисте багатоборство
- легка атлетика, семиборство, жінки
- легка атлетика, естафета 4х400, жінки
- легка атлетика, естафета 4х400, чоловіки
- легка атлетика, 800 метрів, чоловіки
- леггка атлетика, 100 метрів з бар'єрами, жінки
- легка атлетика, штовхання ядра, жінки
- спортивне скелелазіння, чоловіки
- веслувальний спринт, каное-двійки, 500 метрів, жінки
- веслувальний спринт, байдарки-двійки, 500 метрів, чоловіки
- веслувальний спринт, каное-одиночки, 1000 метрів, чоловіки
- вільна боротьба, до 57 кілограмів чоловіки
- вільна боротьба, до 86 кілограмів чоловіки
- вільна боротьба, до 125 кілограмів чоловіки
- вільна боротьба, до 57 кілограмів жінки
- парусний спорт, кайт, чоловіки
- сучасне п'ятиборство, чоловіки
- трекові велогонки, спринт, жінки
- хокей на траві, жінки
- водне поло, чоловіки
- важка атлетика, до 89 кілограмів, чоловіки
- важка атлетика, до 71 кілограма, жінки
- футбол, жінки
- футбол, фінал, чоловіки
- брейкінг, жінки
- волейбол, чоловіки
- гандбол, чоловіки
- баскетбол, жінки
- синхронне плавання, дуети, технічна програма
- пляжний волейбол, жінки
- бокс, до 71 кілограмів, чоловіки
- бокс, до 50 кілограмів, жінки
- бокс, до 92 кілограмів, чоловіки
- бокс, до 66 кілограмів, жінки
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 9 серпня буде представлена у семи видах спорту. При цьому у трьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.
Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагатимуться у півфіналі каное-двійок.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла у фінал особистого багатоборства. 16-річна спортсменка бличкуче виконала свою програму у кваліфікації.
У брейкінгу поборються за медалі українки Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 9 серпня:
|ЧАС
|ВИД СПОРТУ
|ХТО ВИСТУПАЄ
|11:00
|Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ч)
|Олексій Середа
|11:30
|Веслувальний спринт, каное-двійки, 500 м (ж)
|Людмила Лузан і Анастасія Рибачок
|12:00
|Вільна боротьба, до 62 кілограмів (ж)
|Ірина Коляденко
|12:00
|Вільна боротьба, до 125 кілограмів (ч)
|Олександр Хоцянівський
|15:30
|Художня гімнастика
|Таїсія Онофрійчук
|17:07
|Брейкінг, бі-гьорлз (ж)
|Анна Stefani Пономаренко
|17:07
|Брейкінг, бі-гьорлз (ж)
|Катерина Kate Павленко
|18:00
|Сучасне п'ятиборство
|Олександр Товкай, Владислав Чекан
|20:30
|Синхронне плавання, дуети (ж)
|Алексіїва Марина, Алексіїва Владислава
Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт