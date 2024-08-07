Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 8 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань тринадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В столиці Франції підходять до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу визначають долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 8 серпня
У четвер, 8 серпня, відбудеться тринадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 22-х видах спорту. Із них аж 13 будуть з медалями на кону:
- футбол, матч за бронзу (чоловіки)
- легка атлетика, 200 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, 110 метрів з бар'єрами (чоловіки)
- легка атлетика, метання списа (чоловіки)
- легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (жінки)
- легка атлетика, стрибки у довжину (жінки)
- важка атлетика, 73 кілограм (чоловіки)
- важка атлетика, 59 кілограмів (чоловіки)
- бокс, до 51 кілограмів (чоловіки)
- бокс, до 54 кілограмів (жінки)
- греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (чоловіки)
- греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (чоловіки)
- вільна боротьба, до 53 кілограмів (жінки)
- тхеквондо, до 68 кілограмів (чоловіки)
- тхеквондо, до 57 кілограмів (жінки)
- стрибки у воду, трамплін 3 метри (чоловіки)
- марафонне плавання, 10 кілометрів (жінки)
- гребний спринт, каное-двійки (чоловіки)
- гребний спринт, байдарки-четвірки (чоловіки)
- гребний спринт, байдарки-четвірки (жінки)
- велоспорт, омніум за очками (чоловіки)
- велоспорт, кейрін (жінки)
- хокей на траві (чоловіки)
- парусний спорт, кайт (чоловіки)
- парусний спорт, кайт (жінки)
- парусний спорт, швертбот (мікст)
- парусний спорт, багатокорпусник (мікст)
- спортивне скелелазіння, швидкість (чоловіки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 8 серпня буде представлена у шести видах спорту. При цьому у трьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль. Вже гарантував собі нагороду Парвіз Насібов.
Борець греко-римського стилю у фіналі в категорії до 67 кілограмів змагатиметься за золото із представником Ірану. А у вазі до 87 кілограмів у поєдинку за бронзу виступить Жан Беленюк.
Крім того, битиметься за медалі і Каміла Конотоп у важкій атлетиці. Також у півфіналі та, можливо, у фіналі виступить чоловічий квартет на байдарках-четвірках
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 8 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|11:00
|Спортивне скелелазіння, важкість (ж)
|Євгенія Казбекова
|11:30
|Гребний спринт, каное-одиночки (ж)
|Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
|12:00
|Вільна боротьба, до 57 кілограмів (ж)
|Аліна Грушина – Ангеліна Лисак
|12:50
14:50
|Гребний спринт, байдарки-четвірки (ч)
|Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін
|16:00
|Важка атлетика, 59 кілограмів (ж)
|Каміла Конотоп
|19:15
|Греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (ч)
|Парвіз Насібов – Саїд Есмаїлі
|19:15
|Греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (ч)
|Давід Лосончі – Жан Беленюк
Читайте також Додаткова мотивація: скільки грошей зароблять українські спортсмени за медалі на Олімпіаді-2024
Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт