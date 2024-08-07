Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 8 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань тринадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В столиці Франції підходять до завершення літні Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу визначають долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 8 серпня

У четвер, 8 серпня, відбудеться тринадцятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 22-х видах спорту. Із них аж 13 будуть з медалями на кону:

футбол, матч за бронзу (чоловіки)

легка атлетика, 200 метрів (чоловіки)

легка атлетика, 110 метрів з бар'єрами (чоловіки)

легка атлетика, метання списа (чоловіки)

легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (жінки)

легка атлетика, стрибки у довжину (жінки)

важка атлетика, 73 кілограм (чоловіки)

важка атлетика, 59 кілограмів (чоловіки)

бокс, до 51 кілограмів (чоловіки)

бокс, до 54 кілограмів (жінки)

греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (чоловіки)

греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 53 кілограмів (жінки)

тхеквондо, до 68 кілограмів (чоловіки)

тхеквондо, до 57 кілограмів (жінки)

стрибки у воду, трамплін 3 метри (чоловіки)

марафонне плавання, 10 кілометрів (жінки)

гребний спринт, каное-двійки (чоловіки)

гребний спринт, байдарки-четвірки (чоловіки)

гребний спринт, байдарки-четвірки (жінки)

велоспорт, омніум за очками (чоловіки)

велоспорт, кейрін (жінки)

хокей на траві (чоловіки)

парусний спорт, кайт (чоловіки)

парусний спорт, кайт (жінки)

парусний спорт, швертбот (мікст)

парусний спорт, багатокорпусник (мікст)

спортивне скелелазіння, швидкість (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 8 серпня буде представлена у шести видах спорту. При цьому у трьох з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль. Вже гарантував собі нагороду Парвіз Насібов.

Борець греко-римського стилю у фіналі в категорії до 67 кілограмів змагатиметься за золото із представником Ірану. А у вазі до 87 кілограмів у поєдинку за бронзу виступить Жан Беленюк.

Крім того, битиметься за медалі і Каміла Конотоп у важкій атлетиці. Також у півфіналі та, можливо, у фіналі виступить чоловічий квартет на байдарках-четвірках

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 8 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 11:00 Спортивне скелелазіння, важкість (ж) Євгенія Казбекова 11:30 Гребний спринт, каное-одиночки (ж) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок 12:00 Вільна боротьба, до 57 кілограмів (ж) Аліна Грушина – Ангеліна Лисак 12:50

14:50 Гребний спринт, байдарки-четвірки (ч) Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін 16:00 Важка атлетика, 59 кілограмів (ж) Каміла Конотоп 19:15 Греко-римська боротьба, до 67 кілограмів (ч) Парвіз Насібов – Саїд Есмаїлі 19:15 Греко-римська боротьба, до 87 кілограмів (ч) Давід Лосончі – Жан Беленюк

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: