Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 31 липня

В Парижі стрімко несуться Олімпійські ігри-2024, які проходять раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань п'ятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

До теми Олімпійські ігри-2024: все, що варто знати про головні спортивні змагання в Парижі

Розклад на 31 липня

У середу, 31 липня, відбудеться п'ятий ігровий день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. Із них аж одинадцять змагань будуть медальними:

дзюдо, до 90 кілограмів (чоловіки)

дзюдо, до 70 кілограмів (жінки)

фехтування, командна щабля (чоловіки)

спортивна гімнастика, багатоборство (чоловіки)

плавання, 100 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 200 метрів брасом (чоловіки)

плавання, 200 метрів батерфляєм (чоловіки)

плавання, 100 метрів вільним стилем (жінки)

плавання, 1500 метрів вільним стилем (жінки)

стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (жінки)

академічна гребля, парні четвірки (чоловіки)

академічна гребля, парні четвірки (жінки)

гребний слалом, каное-одиночки (жінки)

серфінг (чоловіки)

серфінг (жінки)

стрільба, трап (чоловіки)

велоспорт, BMX-фрістайл парк (чоловіки)

велоспорт, BMX-фрістайл парк (жінки)

тріатлон, особистий залік (чоловіки)

тріатлон, особистий залік (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 31 липня буде представлена у восьми видах спорту. Шанси на медаль будуть мати дев'ять наших спортсменів у чотирьох турнірах.

У гребному слаломі до півфіналу вийшла Вікторія Ус, яка в разі успіху в той же день вийде на фінальне змагання. У багатоборстві змагатимуться Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

Також Ксенія Байло та Софія Ліскун претендуватимуть на нагороди у синхронному стрибку. А ось у академічній греблі збірну України представлять Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 31 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:00 Стрільба, гвинтівка 50 метрів (ч) Сергій Куліш 12:00 Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (ж) Ксенія Байло, Софія Ліскун 12:20 Плавання, 200 метрів на спині (ч) Олександр Желтяков 12:25 Академічна гребля, парні двійки, легка вага (ч) Ігор Хмара, Сергій Ковальов 13:00 Теніс, парний розряд (ж) Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Даніель Коллінз / Дезіре Кравчик 13:15 Академічна гребля, парні четвірки (ж) Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова 16:30

18:25 Гребний слалом, каное-одиночки (ж) Вікторія Ус 18:30 Спортивна гімнастика, багатоборство (ч) Ілля Ковтун, Олег Верняєв 20:00 Теніс, одиночний розряд (ж) Марта Костюк – Донна Векич 21:30 Бокс, до 57 кілограмів (ч) Айдер Абдураїмов – Хав'єр Ібаньєз Діас

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