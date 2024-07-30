Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 31 липня

30 липня 2024, 23:09
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В Парижі стрімко несуться Олімпійські ігри-2024, які проходять раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань п'ятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

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Розклад на 31 липня

У середу, 31 липня, відбудеться п'ятий ігровий день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. Із них аж одинадцять змагань будуть медальними:

  • дзюдо, до 90 кілограмів (чоловіки)
  • дзюдо, до 70 кілограмів (жінки)
  • фехтування, командна щабля (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, багатоборство (чоловіки)
  • плавання, 100 метрів вільним стилем (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів брасом (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів батерфляєм (чоловіки)
  • плавання, 100 метрів вільним стилем (жінки)
  • плавання, 1500 метрів вільним стилем (жінки)
  • стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (жінки)
  • академічна гребля, парні четвірки (чоловіки)
  • академічна гребля, парні четвірки (жінки)
  • гребний слалом, каное-одиночки (жінки)
  • серфінг (чоловіки)
  • серфінг (жінки)
  • стрільба, трап (чоловіки)
  • велоспорт, BMX-фрістайл парк (чоловіки)
  • велоспорт, BMX-фрістайл парк (жінки)
  • тріатлон, особистий залік (чоловіки)
  • тріатлон, особистий залік (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 31 липня буде представлена у восьми видах спорту. Шанси на медаль будуть мати дев'ять наших спортсменів у чотирьох турнірах.

У гребному слаломі до півфіналу вийшла Вікторія Ус, яка в разі успіху в той же день вийде на фінальне змагання. У багатоборстві змагатимуться Ілля Ковтун та Олег Верняєв.

Також Ксенія Байло та Софія Ліскун претендуватимуть на нагороди у синхронному стрибку. А ось у академічній греблі збірну України представлять Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 31 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
10:00 Стрільба, гвинтівка 50 метрів (ч) Сергій Куліш
12:00 Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (ж) Ксенія БайлоСофія Ліскун
12:20 Плавання, 200 метрів на спині (ч) Олександр Желтяков
12:25 Академічна гребля, парні двійки, легка вага (ч) Ігор Хмара, Сергій Ковальов
13:00 Теніс, парний розряд (ж) Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Даніель Коллінз / Дезіре Кравчик
13:15 Академічна гребля, парні четвірки (ж) Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина ВерхоглядАнастасія Коженкова
16:30
18:25		 Гребний слалом, каное-одиночки (ж) Вікторія Ус
18:30 Спортивна гімнастика, багатоборство (ч) Ілля Ковтун, Олег Верняєв
20:00 Теніс, одиночний розряд (ж) Марта Костюк – Донна Векич
21:30 Бокс, до 57 кілограмів (ч) Айдер Абдураїмов – Хав'єр Ібаньєз Діас

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека