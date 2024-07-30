Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 31 липня
В Парижі стрімко несуться Олімпійські ігри-2024, які проходять раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань п'ятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.
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Розклад на 31 липня
У середу, 31 липня, відбудеться п'ятий ігровий день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. Із них аж одинадцять змагань будуть медальними:
- дзюдо, до 90 кілограмів (чоловіки)
- дзюдо, до 70 кілограмів (жінки)
- фехтування, командна щабля (чоловіки)
- спортивна гімнастика, багатоборство (чоловіки)
- плавання, 100 метрів вільним стилем (чоловіки)
- плавання, 200 метрів брасом (чоловіки)
- плавання, 200 метрів батерфляєм (чоловіки)
- плавання, 100 метрів вільним стилем (жінки)
- плавання, 1500 метрів вільним стилем (жінки)
- стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (жінки)
- академічна гребля, парні четвірки (чоловіки)
- академічна гребля, парні четвірки (жінки)
- гребний слалом, каное-одиночки (жінки)
- серфінг (чоловіки)
- серфінг (жінки)
- стрільба, трап (чоловіки)
- велоспорт, BMX-фрістайл парк (чоловіки)
- велоспорт, BMX-фрістайл парк (жінки)
- тріатлон, особистий залік (чоловіки)
- тріатлон, особистий залік (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 31 липня буде представлена у восьми видах спорту. Шанси на медаль будуть мати дев'ять наших спортсменів у чотирьох турнірах.
У гребному слаломі до півфіналу вийшла Вікторія Ус, яка в разі успіху в той же день вийде на фінальне змагання. У багатоборстві змагатимуться Ілля Ковтун та Олег Верняєв.
Також Ксенія Байло та Софія Ліскун претендуватимуть на нагороди у синхронному стрибку. А ось у академічній греблі збірну України представлять Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 31 липня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:00
|Стрільба, гвинтівка 50 метрів (ч)
|Сергій Куліш
|12:00
|Стрибки у воду, синхронна вишка 10 метрів (ж)
|Ксенія Байло, Софія Ліскун
|12:20
|Плавання, 200 метрів на спині (ч)
|Олександр Желтяков
|12:25
|Академічна гребля, парні двійки, легка вага (ч)
|Ігор Хмара, Сергій Ковальов
|13:00
|Теніс, парний розряд (ж)
|Надія Кіченок / Людмила Кіченок – Даніель Коллінз / Дезіре Кравчик
|13:15
|Академічна гребля, парні четвірки (ж)
|Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова
|16:30
18:25
|Гребний слалом, каное-одиночки (ж)
|Вікторія Ус
|18:30
|Спортивна гімнастика, багатоборство (ч)
|Ілля Ковтун, Олег Верняєв
|20:00
|Теніс, одиночний розряд (ж)
|Марта Костюк – Донна Векич
|21:30
|Бокс, до 57 кілограмів (ч)
|Айдер Абдураїмов – Хав'єр Ібаньєз Діас
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Де дивитися
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