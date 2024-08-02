Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 серпня
В Парижі продовжуються чергові літні Олімпійські ігри. Вашій увазі – розклад змагань сьомого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Друга медаль України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 1 серпня
Розклад на 2 серпня
У п'ятницю, 2 серпня, відбудеться сьомий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 27-ми видах спорту. Із них аж 14 будуть з медалями на кону:
- дзюдо, до 100 кілограмів (чоловіки)
- дзюдо, до 78 кілограмів (жінки)
- теніс, одиночний розряд (жінки)
- теніс (мікст)
- фехтування, командна шпага (чоловіки)
- стрільба, гвинтівка 50 метрів (чоловіки)
- плавання, 200 метрів комплексним стилем (чоловіки)
- плавання, 50 метрів вільним стилем (чоловіки)
- плавання, 200 метрів на спині (жінки)
- стрибки у воду, синхронний трамплін 3 метри (чоловіки)
- легка атлетика, 10000 метрів (чоловіки)
- академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (чоловіки)
- академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (жінки)
- академічна гребля, двійки (чоловіки)
- академічна гребля, двійки (жінки)
- велоспорт, BMX-гонки (чоловіки)
- велоспорт, BMX-гонки (жінки)
- стрільба з лука (мікст)
- кінний спорт, командний конкур
- бадмінтон (мікст)
- стрибки на батуті (чоловіки)
- стрибки на батуті (жінки)
- парусний спорт, скіф (чоловіки)
- парусний спорт, скіф (жінки)
- парусний спорт, віндсерфінг (чоловіки)
- парусний спорт, віндсерфінг (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 2 серпня буде представлена аж у одинадцяти видах спорту. Чимало наших атлетів стартують у легкій атлетиці, в тому числі Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Михайло Кохан, Марина Бех-Романчук та інші.
Медальними ж для українців будуть лише два змагання. У фіналі стрибків у воду з 3-метрового трампліну виступлять Олег Колодій та Данило Коновалов. А у змаганні з дзюдо в категорії до 78 кілограмів візьме участь Христина Гоман.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 2 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:00
|Стрільба, точність на 25 метрів (ж)
|Олена Костевич
|11:00
|Дзюдо, до 78 кілограмів (ж)
|Маріт Кампс – Христина Гоман
|11:10
|Легка атлетика, метання молоту (ч)
|Михайло Кохан
|11:15
|Легка атлетика, стрибки у висоту (ж)
|Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко
|12:00
|Стрибки у воду, синхронний трамплін 3 метри (ч)
|Олег Колодій, Данило Коновалов
|12:05
|Академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (ч)
|Ігор Хмара, Станіслав Ковальов
|17:40
|Гребний слалом, екстрим-слалом (ж)
|Вікторія Ус
|19:15
|Легка атлетика, потрійний стрибок (ж)
|Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун
|20:10
|Легка атлетика, естафета 4 х 400 метрів (мікст)
|Віталій Бутрим, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак
|21:10
|Легка атлетика, штовхання ядра (ч)
|Роман Кокошко
|22:35
|Бокс, до 80 кілограмів (ч)
|Олександр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра
Читайте також Додаткова мотивація: скільки грошей зароблять українські спортсмени за медалі на Олімпіаді-2024
Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт