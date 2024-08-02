Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 серпня

В Парижі продовжуються чергові літні Олімпійські ігри. Вашій увазі – розклад змагань сьомого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

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Розклад на 2 серпня

У п'ятницю, 2 серпня, відбудеться сьомий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 27-ми видах спорту. Із них аж 14 будуть з медалями на кону:

дзюдо, до 100 кілограмів (чоловіки)

дзюдо, до 78 кілограмів (жінки)

теніс, одиночний розряд (жінки)

теніс (мікст)

фехтування, командна шпага (чоловіки)

стрільба, гвинтівка 50 метрів (чоловіки)

плавання, 200 метрів комплексним стилем (чоловіки)

плавання, 50 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 200 метрів на спині (жінки)

стрибки у воду, синхронний трамплін 3 метри (чоловіки)

легка атлетика, 10000 метрів (чоловіки)

академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (чоловіки)

академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (жінки)

академічна гребля, двійки (чоловіки)

академічна гребля, двійки (жінки)

велоспорт, BMX-гонки (чоловіки)

велоспорт, BMX-гонки (жінки)

стрільба з лука (мікст)

кінний спорт, командний конкур

бадмінтон (мікст)

стрибки на батуті (чоловіки)

стрибки на батуті (жінки)

парусний спорт, скіф (чоловіки)

парусний спорт, скіф (жінки)

парусний спорт, віндсерфінг (чоловіки)

парусний спорт, віндсерфінг (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 2 серпня буде представлена аж у одинадцяти видах спорту. Чимало наших атлетів стартують у легкій атлетиці, в тому числі Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Михайло Кохан, Марина Бех-Романчук та інші.

Медальними ж для українців будуть лише два змагання. У фіналі стрибків у воду з 3-метрового трампліну виступлять Олег Колодій та Данило Коновалов. А у змаганні з дзюдо в категорії до 78 кілограмів візьме участь Христина Гоман.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 2 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:00 Стрільба, точність на 25 метрів (ж) Олена Костевич 11:00 Дзюдо, до 78 кілограмів (ж) Маріт Кампс – Христина Гоман 11:10 Легка атлетика, метання молоту (ч) Михайло Кохан 11:15 Легка атлетика, стрибки у висоту (ж) Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко 12:00 Стрибки у воду, синхронний трамплін 3 метри (ч) Олег Колодій, Данило Коновалов 12:05 Академічна гребля, двійки-парні у легкій вазі (ч) Ігор Хмара, Станіслав Ковальов 17:40 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус 19:15 Легка атлетика, потрійний стрибок (ж) Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун 20:10 Легка атлетика, естафета 4 х 400 метрів (мікст) Віталій Бутрим, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак 21:10 Легка атлетика, штовхання ядра (ч) Роман Кокошко 22:35 Бокс, до 80 кілограмів (ч) Олександр Хижняк – Вандерлей де Соуза Перейра

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