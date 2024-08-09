Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 10 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань п'ятнадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В Парижі наближаються до завершення Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу продовжують визначати долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 10 серпня
У суботу, 10 серпня, відбудеться передостанній ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 21-му виді спорту і кожен із них буде з медалями на кону:
- футбол (жінки)
- баскетбол (чоловіки)
- пляжний волейбол (чоловіки)
- волейбол (чоловіки)
- волейбол (жінки)
- гандбол (жінки)
- водне поло (жінки)
- легка атлетика, 800 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, 5000 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, естафета 4х400 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, марафон (чоловіки)
- легка атлетика, стрибки у висоту (чоловіки)
- легка атлетика, 1500 метрів (жінки)
- легка атлетика, 100 метрів з бар'єрами (жінки)
- легка атлетика, метання списа (жінки)
- легка атлетика, естафета 4 х 400 метрів (жінки)
- важка атлетика, більше 102 кілограмів (чоловіки)
- важка атлетика, 102 кілограми (чоловіки)
- важка атлетика, 81 кілограм (жінки)
- бокс, до 57 кілограмів (чоловіки)
- бокс, до 75 кілограмів (чоловіки)
- бокс, до 57 кілограмів (жінки)
- вільна боротьба, до 74 кілограмів (чоловіки)
- вільна боротьба, до 125 кілограмів (чоловіки)
- вільна боротьба, до 62 кілограмів (жінки)
- тхеквондо, більше 80 кілограмів (чоловіки)
- тхеквондо, більше 67 кілограмів (жінки)
- стрибки у воду, вишка 10 метрів (чоловіки)
- синхронне плавання, довільна програма (дуети)
- гребний спринт, байдарки-одиночки 1000 метрів (чоловіки)
- гребний спринт, байдарки-одиночки 500 метрів (жінки)
- гребний спринт, каное-одиночки 200 метрів (жінки)
- сучасне п'ятиборство, лазер-ран (чоловіки)
- художня гімнастика, групове багатоборство
- гольф, особистий залік (жінки)
- настільний теніс, командний розряд (жінки)
- велоспорт, трекові велогонки, медісон (чоловіки)
- брейкінг (чоловіки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 10 серпня буде представлена у восьми видах спорту. При цьому у п'яти з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.
З півфіналів почнуть виступи Олексій Середа (стрибки у воду), а також Марія Повх, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (гребний спринт). В разі успіху вони потраплять у фінали, які пройдуть у той же день.
У легкій атлетиці стрибати у висоту буде Олег Дорощук. А під кінець дня Марина та Владислава Алексіїви візьмуть участь у змаганнях з синхронного плавання.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 10 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|11:00
16:00
|Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ч)
|Олексій Середа
|11:30
14:40
|Гребний спринт, байдарки-одиночки 500 метрів (ж)
|Марія Повх
|12:00
|Вільна боротьба, до 97 кілограмів (ч)
|Мураз Мчелідзе – Ібрагім Чіфтчі
|12:40
14:40
|Гребний спринт, каное-одиночки 200 метрів (ж)
|Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
|14:30
|Сучасне п'ятиборство, особистий залік (ж)
|Валерія Пермикіна
|17:00
|Брейкінг, бі-бої (ч)
|Олег Кузнецов (Kuzya)
|20:00
|Легка атлетика, стрибки у висоту (ч)
|Олег Дорощук
|20:30
|Синхронне плавання, довільна програма, дуети
|Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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