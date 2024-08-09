Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 10 серпня

9 серпня 2024, 22:35
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Автор: Анатолій Дерека

33-ті літні Олімпійські ігри продовжуються у столиці Франції Парижі. Вашій увазі – розклад змагань п'ятнадцятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі наближаються до завершення Олімпійські ігри-2024. Спортсмени майже з усіх країн світу продовжують визначати долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 10 серпня

У суботу, 10 серпня, відбудеться передостанній ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 21-му виді спорту і кожен із них буде з медалями на кону:

  • футбол (жінки)
  • баскетбол (чоловіки)
  • пляжний волейбол (чоловіки)
  • волейбол (чоловіки)
  • волейбол (жінки)
  • гандбол (жінки)
  • водне поло (жінки)
  • легка атлетика, 800 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, 5000 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, естафета 4х400 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, марафон (чоловіки)
  • легка атлетика, стрибки у висоту (чоловіки)
  • легка атлетика, 1500 метрів (жінки)
  • легка атлетика, 100 метрів з бар'єрами (жінки)
  • легка атлетика, метання списа (жінки)
  • легка атлетика, естафета 4 х 400 метрів (жінки)
  • важка атлетика, більше 102 кілограмів (чоловіки)
  • важка атлетика, 102 кілограми (чоловіки)
  • важка атлетика, 81 кілограм (жінки)
  • бокс, до 57 кілограмів (чоловіки)
  • бокс, до 75 кілограмів (чоловіки)
  • бокс, до 57 кілограмів (жінки)
  • вільна боротьба, до 74 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 125 кілограмів (чоловіки)
  • вільна боротьба, до 62 кілограмів (жінки)
  • тхеквондо, більше 80 кілограмів (чоловіки)
  • тхеквондо, більше 67 кілограмів (жінки)
  • стрибки у воду, вишка 10 метрів (чоловіки)
  • синхронне плавання, довільна програма (дуети)
  • гребний спринт, байдарки-одиночки 1000 метрів (чоловіки)
  • гребний спринт, байдарки-одиночки 500 метрів (жінки)
  • гребний спринт, каное-одиночки 200 метрів (жінки)
  • сучасне п'ятиборство, лазер-ран (чоловіки)
  • художня гімнастика, групове багатоборство
  • гольф, особистий залік (жінки)
  • настільний теніс, командний розряд (жінки)
  • велоспорт, трекові велогонки, медісон (чоловіки)
  • брейкінг (чоловіки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 10 серпня буде представлена у восьми видах спорту. При цьому у п'яти з них наші спортсмени матимуть можливість виграти медаль.

З півфіналів почнуть виступи Олексій Середа (стрибки у воду), а також Марія Повх, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (гребний спринт). В разі успіху вони потраплять у фінали, які пройдуть у той же день.

У легкій атлетиці стрибати у висоту буде Олег Дорощук. А під кінець дня Марина та Владислава Алексіїви візьмуть участь у змаганнях з синхронного плавання.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 10 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
11:00
16:00		 Стрибки у воду, вишка 10 метрів (ч) Олексій Середа
11:30
14:40		 Гребний спринт, байдарки-одиночки 500 метрів (ж) Марія Повх
12:00 Вільна боротьба, до 97 кілограмів (ч) Мураз Мчелідзе – Ібрагім Чіфтчі
12:40
14:40		 Гребний спринт, каное-одиночки 200 метрів (ж) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок
14:30 Сучасне п'ятиборство, особистий залік (ж) Валерія Пермикіна
17:00 Брейкінг, бі-бої (ч) Олег Кузнецов (Kuzya)
20:00 Легка атлетика, стрибки у висоту (ч) Олег Дорощук
20:30 Синхронне плавання, довільна програма, дуети Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

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