Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 1 серпня

1 серпня 2024, 01:57
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В Парижі набирають оберти Олімпійські ігри-2024, які проходять раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань шостого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

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Розклад на 1 серпня

У середу, 31 липня, відбудеться п'ятий ігровий день в Парижі. Змагання відбудуться у 25-ти видах спорту. Із них аж дев'ять змагань будуть медальними:

  • дзюдо, до 100 кілограмів (чоловіки)
  • дзюдо, до 78 кілограмів (жінки)
  • фехтування, командна рапіра (жінки)
  • легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (чоловіки)
  • легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (жінки)
  • плавання, 200 метрів на спині (чоловіки)
  • плавання, 200 метрів брасом (жінки)
  • плавання, 200 метрів батерфляєм (жінки)
  • плавання, 4 х 200 метрів вільним стилем (жінки)
  • спортивна гімнастика, багатоборство (жінки)
  • гребний слалом, байдарки-одиночки (чоловіки)
  • академічна гребля, двійки-парні (чоловіки)
  • академічна гребля, двійки-парні (жінки)
  • академічна гребля, четвірки (чоловіки)
  • академічна гребля, четвірки (жінки)
  • стрільба, гвинтівка 50 метрів (чоловіки)
  • парусний спорту, скіф (чоловіки)
  • парусний спорту, скіф (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 1 серпня буде представлена у шести видах спорту. Але при цьому одразу у шести наших спортсменів будуть шанси на медалі. Ранній старт чекає на Ігоря Главана, Людмилу Оляновську, Марію Сахарук та Олену Собчук.

Вони братимуть участь у змаганні з ходьби. У свою чергу Сергій Куліш змагатиметься у стрільбі з гвинтівки, а Єлизавета Литвиненко почне свій шлях у турнірі з дзюдо до 78 кілограмів. Вона стартує в 1/8 фіналу, а вирішальна сутичка пройде в той же день.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 1 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
08:30 Легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (ч) Ігор Главан
10:00 Легка атлетика, ходьба 20 кілометрів (ж) Людмила Оляновська, Марія СахарукОлена Собчук
10:30 Стрільба, гвинтівка 50 метрів (ч) Сергій Куліш
11:00 Дзюдо, до 78 кілограмів (ж) Єлизавета Литвиненко
12:15 Стрільба з лука, одиночки (ж) Вероніка Марченко
12:20 Плавання, 50 метрів вільним стилем (ч) Владислав Бухов
14:00 Теніс, парний розряд (ж) Сарра Соррібес Тормо / Крістіна Букса Людмила Кіченок / Надія Кіченок

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека