Олімпійські ігри-2024: розклад змагань у Парижі
У Франції стартують 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. У Парижі та його передмісті розіграють 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту.
Під синьо-жовтим прапором виступатимуть 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Це найменша кількість українських атлетів на Олімпійських іграх, але їх участь у такий складний час вже вважається успіхом, інформує 24 Канал.
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Календар змагань Олімпіади-2024
Найбільше представництво наша країна матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів. Також ці Ігри-2024 будуть особливими для футбольної збірної України, які вперше в історії зіграють на Олімпіаді. У заявці Руслана Ротаня 18 футболістів.
Слід відзначити, що свій перший матч на Олімпійських іграх-2024 Україна U-23 з футболу провела 24 липня. А це ще до офіційного відкриття змагань у Парижі. Суперником "синьо-жовтих" був Ірак.
26 липня
- 20:30. Відкриття літніх Олімпійських ігор-2024
27 липня
- 12:00. Стрибки у воду (синхрон, жіночий фінал із вишки 3 метри)
- 16:30. Спортивна гімнастика (чоловіча кваліфікація)
- 18:00. Україна – Марокко (футбол)
- 20:50. Фехтування (жіноча шпага)
28 липня
- 13:00. Стрільба (жінки 10 метрів)
29 липня
- 12:00. Стрибки у воду (синхрон чоловічий із вишки 10 метрів)
- 17:00. Дзюдо (до 57 кілограмів)
- 18:30. Спортивна гімнастика (командний фінал)
- 20:00. Фехтування (жіноча шабля)
30 липня
- 10:30. Стрільба (команда, пістолет, 10 метрів)
- 14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда
- 18:30. Україна – Аргентина (футбол)
- 21:30. Плавання
31 липня
- 12:00. Стрибки у воду – синхрон, жінки із вишки 10 метрів
- 13:14. Академічне веслування – фінал жіноча четвірка (парна)
- 18:30. Спортивна гімнастика – особисте багатоборство (чоловіки)
1 серпня
- 10:20. Легка атлетика (спортивна ходьба, жінки)
- 17:00. Дзюдо – жінки (78 кілограмів)
- 21:30. Плавання
2 серпня
- 10:30. Стрільба з лука (змішана команда)
- 11:10. Легка атлетика – стрибки у висоту, метання молота
- 16:00 або 22:00. Чвертьфінал із футболу
- 21:30. Плавання на дистанції 50 метрів
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3 серпня
- 14:00. Фехтування – шабля, жінки, команда
- 21:20. Легка атлетика – потрійний стрибок
4 серпня
- 19:36. Плавання на дистанції 1500 метрів
- 20:50. Легка атлетика – жіночий фінал зі стрибків у висоту
- 21:30. Легка атлетика – чоловічий фінал із метання молота
5 серпня
12:45. Фінали зі спортивної гімнастики
6 серпня
19:15. Боротьба – жінки (до 50 кілограмів та до 68 кілограмів)
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7 серпня
- 08:30. Легка атлетика (спортивна ходьба, команда)
- 11:05. Легка атлетика – чоловіча кваліфікація зі стрибків у висоту
- 19:15. Боротьба – жінки (до 50 кілограмів), греко-римська (до 67 кілограмів та 87 кілограмів)
- 23:51. Бокс – фінал у ваговій категорії 80 кілограмів
8 серпня
- 14:20. Фінали веслування на байдарках та каное
- 16:00. Важка атлетика (жінки, 59 кілограмів)
- 19:15. Боротьба – греко-римська (до 67 кілограмів та 87 кілограмів), жінки (до 57 кілограмів)
- 21:25. Легка атлетика – метання списа
9 серпня
- 11:00. Художня гімнастика – фінал у багатоборстві
- 13:40. Фінал із веслування на байдарках та каное
- 17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали (жінки)
- 19:15. Боротьба – жінки (до 57 кілограмів та 62 кілограмів)
10 серпня
- 15:00. Команда та фінал із художньої гімнастики
- 17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали (чоловіки)
- 19:15. Боротьба – жінки (до 62 кілограмів)
- 20:10. Легка атлетика – чоловічий фінал зі стрибків у висоту
- 20:30. Артистичне плавання (дует, довільна програма)
11 серпня
22:00. Церемонія закриття Олімпійських ігор-2024
До слова, церемонія закриття Ігор-2024 триватиме близько двох годин.