Олімпійські ігри-2024: розклад змагань у Парижі

У Франції стартують 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. У Парижі та його передмісті розіграють 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту.

Під синьо-жовтим прапором виступатимуть 140 спортсменів, які змагатимуться у 23 видах спорту. Це найменша кількість українських атлетів на Олімпійських іграх, але їх участь у такий складний час вже вважається успіхом, інформує 24 Канал.

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Календар змагань Олімпіади-2024

Найбільше представництво наша країна матиме у легкій атлетиці – 25 спортсменів. Також ці Ігри-2024 будуть особливими для футбольної збірної України, які вперше в історії зіграють на Олімпіаді. У заявці Руслана Ротаня 18 футболістів.

Слід відзначити, що свій перший матч на Олімпійських іграх-2024 Україна U-23 з футболу провела 24 липня. А це ще до офіційного відкриття змагань у Парижі. Суперником "синьо-жовтих" був Ірак.

26 липня

20:30. Відкриття літніх Олімпійських ігор-2024

27 липня

12:00. Стрибки у воду (синхрон, жіночий фінал із вишки 3 метри)

16:30. Спортивна гімнастика (чоловіча кваліфікація)

18:00. Україна – Марокко (футбол)

20:50. Фехтування (жіноча шпага)

28 липня

13:00. Стрільба (жінки 10 метрів)

29 липня

12:00. Стрибки у воду (синхрон чоловічий із вишки 10 метрів)

17:00. Дзюдо (до 57 кілограмів)

18:30. Спортивна гімнастика (командний фінал)

20:00. Фехтування (жіноча шабля)

30 липня

10:30. Стрільба (команда, пістолет, 10 метрів)

14:30. Фехтування: жінки, шпага, команда

18:30. Україна – Аргентина (футбол)

21:30. Плавання

31 липня

12:00. Стрибки у воду – синхрон, жінки із вишки 10 метрів

13:14. Академічне веслування – фінал жіноча четвірка (парна)

18:30. Спортивна гімнастика – особисте багатоборство (чоловіки)

1 серпня

10:20. Легка атлетика (спортивна ходьба, жінки)

17:00. Дзюдо – жінки (78 кілограмів)

21:30. Плавання

2 серпня

10:30. Стрільба з лука (змішана команда)

11:10. Легка атлетика – стрибки у висоту, метання молота

16:00 або 22:00. Чвертьфінал із футболу

21:30. Плавання на дистанції 50 метрів

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3 серпня

14:00. Фехтування – шабля, жінки, команда

21:20. Легка атлетика – потрійний стрибок

4 серпня

19:36. Плавання на дистанції 1500 метрів

20:50. Легка атлетика – жіночий фінал зі стрибків у висоту

21:30. Легка атлетика – чоловічий фінал із метання молота

5 серпня

12:45. Фінали зі спортивної гімнастики

6 серпня

19:15. Боротьба – жінки (до 50 кілограмів та до 68 кілограмів)

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7 серпня

08:30. Легка атлетика (спортивна ходьба, команда)

11:05. Легка атлетика – чоловіча кваліфікація зі стрибків у висоту

19:15. Боротьба – жінки (до 50 кілограмів), греко-римська (до 67 кілограмів та 87 кілограмів)

23:51. Бокс – фінал у ваговій категорії 80 кілограмів

8 серпня

14:20. Фінали веслування на байдарках та каное

16:00. Важка атлетика (жінки, 59 кілограмів)

19:15. Боротьба – греко-римська (до 67 кілограмів та 87 кілограмів), жінки (до 57 кілограмів)

21:25. Легка атлетика – метання списа

9 серпня

11:00. Художня гімнастика – фінал у багатоборстві

13:40. Фінал із веслування на байдарках та каное

17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали (жінки)

19:15. Боротьба – жінки (до 57 кілограмів та 62 кілограмів)

10 серпня

15:00. Команда та фінал із художньої гімнастики

17:00. Кваліфікація у брейкінгу та фінали (чоловіки)

19:15. Боротьба – жінки (до 62 кілограмів)

20:10. Легка атлетика – чоловічий фінал зі стрибків у висоту

20:30. Артистичне плавання (дует, довільна програма)

11 серпня

22:00. Церемонія закриття Олімпійських ігор-2024

До слова, церемонія закриття Ігор-2024 триватиме близько двох годин.