В очікуванні на Харлан: три фехтувальниці з України лишились без медалей у перший день Олімпіади

Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька та Влада Харькова стартували на Іграх у перший же ігровий день. Перша швидко вилетіла зі змагання, тоді як інші дві українки були за крок від півфіналу.

У суботу, 27 липня, на літніх Олімпійських іграх-2024 триває перший ігровий день. В боротьбу вступили чимало українських атлетів, в тому числі й троє фехтувальниць, пише 24 Канал.

До теми Перший офіційний день Олімпіади-2024: онлайн-трансляція змагань 27 липня

Швидкий виліт Бежури

У змаганнях з індивідуальної шпаги серед жінок взяли Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура. Для здобуття медалей кожній з них треба було здолати від 4 до 5 опоненток.

На жаль, Бежура завершила виступ вже на першій же стадії. В 1/16 фіналу киянка поступилась одній із фавориток турніру Оріан Малло-Бретон з Франції. Поразка мінімальна – 13:14.

Чвертьфінал – максимум

У свою чергу Харьковій та Кривицькій вдалось пройти двох суперниць. Влада не залишила шансів Маргеріті Вінсенті (6:15). А в 1/8 фіналу уродженка Ужгорода так само впевнено обіграла Міхо Йошимуру з Японії (15:10).

Що стосується Кривицької, то на старті вона лише в один бал обіграла Александру Ндоло з Кенії (13:12). Далі була канадка Руєн Чао, яку також вдалось здолати мінімально (15:14).

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Втім на стадії 1/4 фіналу завершився шлях обох українок. Впевнений шлях Харькової зупинила кривдниця Бежури. Французка Малло-Бретон виграла з рахунком 15:10. У свою чергу Кривицька без шансів програла Конг Ман Вай Вівіан з Гонконгу (15:7).

Таким чином, всі троє наших дівчат завершили виступи. Наступні фехтувальниці з України виступлять у понеділок, 29 липня. У змаганнях з особистої рапіри зіграють Ольга Харлан Аліна Комащук та Олена Кравацька.