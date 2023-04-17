Не хочемо бачити нейтральних спортсменів з РФ на ОІ-2024: Баюл звернулася до Томаса Баха

Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл записала звернення до президента МОК Томаса Баха. Титулована фігуристка виступила проти повернення атлетів з країн-агресорів до міжнародних змагань.

У березні цього року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям повернути атлетів з Росії та Білорусі до змагань під нейтральним прапором. Скандальна пропозиція викликала спротив зі сторони відомих спортсменів.

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Заборона для росіян повинна тривати

Чемпіонка ОІ-1994 з фігурного катання Оксана Баюл звернулася до президента МОК Томаса Баха з проханням не допустити росіян до Ігор у Парижі.

"Моє звернення до Томаса Баха. Я олімпійська чемпіонка Оксана Баюл.

Дорогий Томасе, зараз триває широкомасштабна війна в Україні. Ми, українці, її не розпочинали. Тому ми не хочемо, щоб нейтральні спортсмени з росії брали участь в Олімпійських іграх 2024 року. Допоможіть нам", – сказала Баюл.

Відео звернення Оксани Баюл

Нагадаємо, що у відповідь на рішення МОК Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях з росіянами та білорусами. Проте така ініціатива уряду поки що не отримала підтримку спортивної спільноти України.