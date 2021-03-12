Друге звернення: Олімпік знову вимагає від УАФ розібратися з суддівством і показати записи

Донецький Олімпік повторно звернувся до КДК УАФ з вимогою розглянути суддівство в матчі 17-го туру УПЛ з Шахтарем (0:1). У листі клуб наголосив на скандальному епізоді з незарахованим голом "олімпійців" після кутового.

Після першого звернення клуб не отримав відповіді і вирішив направити в УАФ чергового листа.

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Олімпік знову вимагає від УАФ показати записи переговорів судді і арбітра VAR.

Фото листа:

Що відомо про скандальний інцидент у матчі Олімпік – Шахтар