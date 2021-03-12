Друге звернення: Олімпік знову вимагає від УАФ розібратися з суддівством і показати записи

12 березня 2021 , 17:42
Читать новость на русском

Джерело:

ФК Олімпік

Донецький Олімпік повторно звернувся до КДК УАФ з вимогою розглянути суддівство в матчі 17-го туру УПЛ з Шахтарем (0:1). У листі клуб наголосив на скандальному епізоді з незарахованим голом "олімпійців" після кутового.

Після першого звернення клуб не отримав відповіді і вирішив направити в УАФ чергового листа.

Дивіться також Українські клуби та збірні можуть відсторонити від змагань УЄФА і ФІФА за тиск на арбітрів

Олімпік знову вимагає від УАФ показати записи переговорів судді і арбітра VAR.

Фото листа:

Що відомо про скандальний інцидент у матчі Олімпік – Шахтар

  • Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.
  • КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.
  • Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.
  • КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.