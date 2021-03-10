Олімпік вимагає оприлюднити записи розмов арбітрів матчу з Шахтарем

Керівництво донецького Олімпіка звернулося до Української асоціації футболу з проханням оприлюднити запис переговорів бригади арбітрів під час матчу Олімпік – Шахтар. Мова йде про скандальний епізод, коли арбітр скасував гол Олімпіка.

Клуб опублікував відкрите звернення на ім'я президента УАФ Андрія Павелка та членів виконкому. У ньому зазначають, що рішення арбітра не зарахувати гол мало прямий вплив на результат матчу. Адже матч закінчився мінімальною перемогою Шахтаря.

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"На думку представників донецького клубу, це допоможе уникнути будь-яких інсинуацій на темі скандалу в матчі 17-го туру між Олімпіком та Шахтарем, і краще розібратися в ситуації, що склалася, як представникам ЗМІ, так і всієї футбольної громадськості України", – заявили в клубі.

В Олімпіку нагадали, що арбітр Юрій Іванов прийняв рішення про те, щоб не зараховувати гол після консультації з VAR-арбітром Сергієм Бойком. А також про те, що у таких ситуаціях система автоматично записує розмову між бригадою арбітрів.

Як приклад схожого рішення, в Олімпіку навели ситуацію в Іспанії у 2018 році. Там після матчу Барселона – Реал голова суддівського комітету надав журналістам відео та накладений на нього аудіозапис розмов головного арбітра матчу та VAR-арбітра.

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