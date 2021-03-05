Донецьке дербі з динамівським серцем: прогноз на матч Олімпік – Шахтар

Джерело:24 канал
Донецькі клуби Олімпік та Шахтар зійдуться 6 березня у рамках 17 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Що прогнозують букмекери у донецькому дербі – далі в матеріалі Спорт 24.
Шахтар потрапив у нерядову ситуацію. "Гірники" за декілька днів програли два важливі поєдинки. Спершу донеччани в більшості поступилися Зорі в УПЛ і дозволили Динамо збільшити відрив.
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Згодом Шахтар сенсаційно програв Агробізнесу з Першої ліги в 1/4 фіналу Кубка Україн. Команда Луїша Каштру як і тренер опинилися під тиском, тому зобов'язані перемагати.
Невдалу серію має й Олімпік. Команда програла 3 поспіль матчі й змінила тренера. Донеччан очолив колишній футболіст Динамо Юрій Калітвінцев. Колишніх "динамівців" не буває, тому стовідсотково Калітвінцев спробує насолити Шахтарю.
Вкрай мала ймовірність, що Шахтар програє три матчі поспіль. Окрім того, "гірники" повинні бути по-спортивному злі. Тому букмекери вважають, що Шахтар переможе Олімпік. Їх звитягу оцінюють коефіцієнтом 1,25.
Калітвінцев невдало дебютував на чолі Олімпіка, програвши в Ужгороді Минаю. Мабуть, вболівальники забудуть цю поразку, якщо Олімпік відбере очки в чемпіона України. Перемогу "олімпійці" букмекери оцінюють коефіцієнтом 11. Якщо ж матч завершиться нічиєю – коефіцієнт 6,10.
Дуже ймовірно, що Олімпік попаде під так звану розпечену руку Шахтаря, коли "гірники" захочуть розгромити свого суперника. Це в першу чергу потрібно Шахтарю, щоб повернути впевненість перед матчем з Ромою у Лізі Європи. Тому вкрай ймовірно, що в матчі буде багато голів. Коефіцієнт 2,27 на тотал більше 3.5.
Втім, є й аргумент, чому Шахтарю може важко датися перемога. "Гірники" можуть спробувати заощадити сили перед поєдинком з Ромою та взяти три очки малою кров'ю.
Це говорить про те, що можна очікувати мінімальної кількості голів. Коефіцієнт 2,5 на тотал менше 2.5Поєдинок Олімпік – Шахтар відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Початок гри о 17:00.