Клуб УПЛ на 99 відсотків припинить існування, – журналіст

Донецький Олімпік найближчим часом припинить своє існування. Причиною всьому фінансові труднощі.

Про це повідомляє журналіст Tribuna.com Олег Барков. Більш того, за його інформацією донецький клуб незабаром і зовсім припинить своє існування.

До теми Одразу дев'ять футболістів покинули донецький Олімпік

Відзначається, що на контракті у донецької команди залишилося лише дев'ять футболістів. При цьому, у клубу немає заборгованостей по зарплатах. Також Олімпік отримав атестат на участь в УПЛ у наступному сезоні.

Скандал з Олімпіком

6 березня 2021 року в Києві на стадіоні "Динамо" відбувся поєдинок чемпіонату України Олімпік – Шахтар.

Матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка у першому таймі. Арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв доволі сумнівне рішення і скасував гол Олімпіка, скориставшись системою VAR.

Після гри Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера Юрія Калітвінцева. У прямому ефірі президент Олімпіка нецензурно висловився щодо роботи арбітра та керівника Комітету арбітрів Лучано Лучі.

У підсумку Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Також клуб оштрафували на 500 тисяч гривень.

Це Бетім Халімі, Андрій Чекотун, Ігор Снурніцин, Євген Цимбалюк, Таллес Бренер, Джео Екра і Таддеус Нкенг.