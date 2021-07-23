Олімпік офіційно виступатиме у Першій лізі

Донецький Олімпік не зник з футбольної карти України. Клуб знявся з УПЛ, але продовжить свої виступи у Першій лізі.

Новий виклик для Олімпіка

Донецький клуб на своєму офіційному сайті опублікував заяву про виступи команди у Першій лізі. Вже 25 липня Олімпік зіграє свій перший матч. Суперником донеччан буде Кривбас.

До теми В Олімпіка буде новий президент та інвестор, – Владислав Гельзін

Дорогі друзі. Раді Вам повідомити, що клуб продовжить своє існування. Одна з найкрасивіших емблем серед футбольних команд України вже красується на сайті Першої ліги. Саме під егідою ПФЛ оновлена донецька команда виступить у новому сезоні,

– йдеться у повідомленні.

У клубі пообіцяли, що поступово фанати будуть знайомитись із новим керівництвом, тренерським штабом та футболістами.

Відзначимо, що сезон-2020/2021 Олімпік завершив на передостанній сходинці. Довго стояло питання щодо участі у новому сезоні, адже президента клубу Владислава Гельзіна відсторонили від будь-якої футбольної діяльності аж на 5 років. Все через скандал у грі проти Шахтаря.

Власник команди намагався увірватися до суддів у перерві матчу, а після гри в прямому ефірі вилаяв роботу арбітрів.

Домашні поєдинки клуб проводитиме на стадіоні імені Баннікова, що у Києві.