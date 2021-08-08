На Олімпіаду-2024 поїдемо за "золотом", – українка Старікова після "срібла" у Токіо

Олена Старікова поставила красиву крапку для України у Токіо – "срібло" у спринті на велотреку. Українка неймовірно щаслива, що змогла підійнятись на п'єдестал.

"Не можу повірити, що здобула олімпійську медаль"

25-річна львів'янка Олена Старікова повертається в Україну не з порожнім руками. Її "срібло" стало 19-ю нагородою для нашої країни на Олімпіаді-2020. Після фінішу спортсменка поділилась емоціями від стартів.

Як це було "Українська ракета": Старікова здобула "срібло" Олімпіади у спринті на велотреку

"Все ще не можу повірити, що здобула олімпійську медаль! Я дуже щаслива. Мене переповнюють неймовірні емоції та відчуття. Це складно передати словами", – зізналась Олена.

Велогонщиця розповіла, що виходила на трек для того, щоб показати свій максимум. Однак навіть срібна нагорода є дуже цінною для українки. Старікова у інтерв'ю заговорила, що фанати зможуть побачити її на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, куди вона поїде виключно за "золотом".

"До Парижу-2024 поїдемо за золотом"

На сьогоднішній старт виходила показати максимальний результат. На жаль, не вдалося стати першою. Десь не вистачило досвіду, десь – сил, адже це був для нас вже шостий змагальний день. Але, безумовно, дуже рада цій нагороді. Будемо працювати далі й вже до Парижу-2024 поїдемо за "золотом",

– заявила Старікова.