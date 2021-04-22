На Олімпіаді в Токіо заборонили схиляти коліно в підтримку Black Lives Matter

Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам схиляти коліно в знак солідарності з рухом Black Lives Matter під час Олімпійських ігор в японському Токіо. Також атлетам забороняється піднімати вгору кулак.
Через расові протести, які почалися в США після вбивства Джорджа Флойда, МОК закликали переглянути правило №50 Олімпійської хартії. Воно забороняє будь-яку політичну, расову та релігійну пропаганду під час змагань.
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Глава комісії спортсменів організації Кірсті Ковентрі, яка займалася переглядом цього правила, заявила, що більшість атлетів виступили проти будь-яких протестів на території, де проходять змагання, і під час церемонії нагородження. У голосуванні взяли участь більше 3,5 тисяч спортсменів, 70% з яких не підтримали скасування правила №50.
Ковентрі зазначила, що учасники Олімпіади, які проігнорують цю заборону, будуть покарані.
Коли відбудеться Олімпіада
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформація про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.