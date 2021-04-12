На Олімпіаді в Токіо підготують окремий готель для спортсменів із COVID-19

Організатори Олімпійських ігор у Токіо мають намір підготувати 300 готельних номерів для спортсменів, у яких тести на коронавірус покажуть позитивний результат.

Ці номери будуть призначені для спортсменів та персоналу, які мають симптоми захворювання, але не потребують госпіталізації. Планується, що вони загалом проведуть у готелі 10 днів на карантині. Олімпійський комітет розглядає можливість зарезервувати весь готель для цієї потреби.

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Також планується підготувати до 30 спеціальних автомобілів, де буде передбачений захист водіїв від зараження, щоб транспортувати пацієнтів із COVID-19 до готелю.

Коли відбудеться Олімпіада

Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.

Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

Інформація про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.

Однак влада Японії спростувала цю інформацію.

Спортсмени будуть проходити тести на коронавірус кожні чотири дні. Додаткові рекомендації по карантину і тестування будуть оприлюднені пізніше.