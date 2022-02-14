На Олімпіаді офіційно винесли вирок щодо допінгу Валієвої: чи зможе вона продовжити виступи

Російська фігуристка Каміла Валієва, звинувачена у вживанні допінгу, зможе виступити в особистому турнірі Олімпійських ігор-2022 у Китаї. Таке рішення озвучив Спортивний арбітражний суд на своєму виїзному засіданні в Пекіні.

Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив апеляції МОК, ISU та WADA. Раніше організації звернулися до CAS з метою опротестувати рішення РУСАДА щодо зняття усунення.

До слова CAS закінчив розгляд справи про допінг росіянки Валієвої на Олімпіаді: коли винесуть рішення

У прес-релізі CAS зазначається, що рішення допустити Валієву до особистого турніру Пекіна-2022 прийнято з урахуванням її статусу "захищеної персони" (спортсменці не виповнилося 16 років) та особливого підходу до них.

Що відомо про скандал з допінгом Валієвої

25 грудня 2021 року Каміла Валієва здала позитивну допінг-пробу на триметазидин. Результати аналізів Стокгольмська лабораторія надала 7 лютого під час Олімпійських ігор у Пекіні.

Світ дізнався про це 8 лютого, через що було відкладено нагородження призерів командних змагань Ігор-2022. Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), як і належить за процедурою, того ж дня відсторонило Валієву від змагань.

Дівчина одразу подала апеляцію, і наступного дня, 9 лютого, Дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА зняв тимчасове усунення з Камілі.

Коротку програму на Олімпіаді-2022 жінки представлять 15 лютого, а довільну – у четвер, 17 лютого, після чого роздадуть медалі.