Організатори Олімпійських ігор в Токіо заборонили глядачам вживати алкоголь

Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо заборонив алкоголь у місцях проведення. Рішення аргументували вживанням заходів для протидії поширенню коронавірусу.
Про це повідомив президент оргкомітету Сейко Хашимото. Він додав, що один зі спонсорів Олімпіади, Asahi Breweries, погодився з рішенням організаторів змагань.
До слова На Олімпіаді в Токіо заборонили схиляти коліно в підтримку Black Lives Matter
Уточнюється, що алкоголь не буде продаватися на місці. Також не можна буде пронести алкоголь із собою.
Крім того, відповідно до рекомендацій з боротьби з COVID-19 для власників квитків на Олімпіаду, людям з температурою тіла 37,5 градусів і вище буде заборонений вхід на змагання.
Коли відбудеться Олімпіада
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформація про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.