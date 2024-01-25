Ще одна Міжнародна федерація допустила Росію та Білорусь до Олімпіади в Парижі

Ще одна Міжнародна федерація виступила з лояльність до російських та білоруських спортсменів. Їм дозволили виступити на Олімпіаді.

World Sailing оголосила, що Всесвітня рада з вітрильного спорту дозволила нейтральним спортсменам з Росії і Білорусі брати участь у кваліфікації до Олімпіади у Парижі. Критерії відбору включатимуть усі умови нейтральної участі, які визначив Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

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Як у Федерації коментують своє рішення

"Тим спортсменам, які відповідають необхідним критеріям, буде дозволено брати участь у нейтральному статусі у змаганнях, пов’язаних з Олімпійськими іграми в Парижі 2024 року, починаючи з кваліфікаційної події Last Chance Regatta, яка відбудеться 20-27 квітня, і завершуючи Олімпійською регатою в Марселі", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що для тих спортсменів, які пройшли кваліфікацію, цей дозвіл також включатиме змагання олімпійського класу між Last Chance Regatta та Олімпійськими іграми в Парижі 2024 року.

"World Sailing продовжує рекомендувати, щоб спортсмени з російським або білоруським паспортом не допускалися до змагань чи класів, відмінних від зазначених вище", – додали у відомстві.

Скандальне рішення МОК

8 грудня 2022 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив, що російські та білоруські спортсмени матимуть можливість взяти участь в Іграх у нейтральному статусі. На поточний момент налічується 6 російських та 5 білоруських учасників.

У момент публікації цього повідомлення було зазначено 8 російських та 3 білоруських спортсменів. МОК не надає конкретної інформації щодо розподілу квот між росіянами та білорусами. Відомо лише, що спортсмени з Росії здобули шість ліцензій, а їхні колеги з Білорусі – п'ять.