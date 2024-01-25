Президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко прокоментував присутність у заявці ЧЄ з боротьби представників РФ та Білорусі, які підтримали війну проти України.

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Реакція України на рішення МОК та UWW

Асоціація спортивної боротьби України засуджує рішення МОК та UWW щодо допуску спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання. Ці атлети отримали можливість повернутися на міжнародну арену ще перед початком чемпіонату світу у сербському Белграді у 2023 році.

За словами Юрія Копитка, багато російських спортсменів перейшли з ЦСКА та Динамо до інших клубів, а потім брали участь у міжнародних змаганнях. Це стало основним аргументом UWW для їхнього допуску. Однак представник Асоціації висловив здивування тим, як ігноруються критерії нейтральності, допускаючи росіян та білорусів до турнірів, нехтуючи прямою підтримкою війни від деяких спортсменів.

Україна виступить на ЧЄ

Асоціація спортивної боротьби України вбачає в цьому неправильність та несправедливість. Попри те, що рішення щодо допуску росіян вже прийнято, вони виступають за те, щоб українські борці вирушали на міжнародні змагання та перемагали своїх суперників із Росії та Білорусі.

Зараз наше завдання – показувати наш характер, доводити силу та незламність України та підіймати над головою синьо-жовтий стяг після перемог. Також варто пам’ятати, що українські борці не тиснуть руки жодному російському чи білоруському спортсмену, чи тренеру, а відтак нагадують усьому світові, хто представляє країну-терориста та їх злочинну владу,

– говорить Коритко.

Копитко висловлює подяку українській спортивній спільноті та журналістам за активне спростування фактів "нейтральності" атлетів із країн-терористів.

До слова. Чемпіонат Європи з боротьби з 12 до 19 лютого проходитиме в Бухаресті, Румунія.