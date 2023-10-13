МОК включив п'ять видів спорту до програми Олімпійських ігор-2028
Джерело:МОК
Олімпійські ігри продовжують розширювати програму змагань завдяки включенню нових видів спорту. Чергові новації були озвучені під час засідання Виконавчої ради МОК.
У 2028 році Олімпійські ігри відбудуться в Лос-Анджелесі. Для підвищення інтересу американської публіки до Олімпіади-2028, організатори запропоновали включити 5 видів спорту: бейсбол/софтбол, крікет, лакрос, сквош та флаг-футбол.
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Три повернення та два дебютанти
Виконавча рада МОК схвалила пропозицію організаторів. Офіційне затвердження повинно відбутися 16 жовтня на другий день сесії в Мумбаї.
Цікаво, що бейсбол/софтбол, крікет та лакрос повернуться в програму Ігор, а от флаг-футбол та сквош дебютують у Лос-Анджелесі.
Наразі під загрозою знаходиться проведення боксерського турніру. Річ у тім, що раніше олімпійський бокс був під опікою IBF. Проте в червні 2023 року організацію, яку очолює друг Путіна Кремльов, остаточно позбавили членства в Комітеті.
У програмі ОІ-2024 боксерський турнір відбудеться, а от до 2028 року потрібно затвердити членство нової організації. Наразі альтернативою IBF є міжнародна федерація World Boxing. Але МОК засмучує той факт, що наразі до її складу входять лише 16 країн світу.
Що відомо про нові види спорту
- Бейсбол – спортивна командна гра з м'ячем і битою. Цей вид спорту надзвичайно популярний в Північній Америці, Японії, деяких країнах Центральної та Південної Америки. Бейсбол входив до програми Літніх олімпійських ігор з 1992 (Барселона) по 2008 рік (Пекін).
- Різновидом бейсболу є софтбол. У програмі літніх олімпійських ігор змагання із софтболу відбувалися 1996 року (Атланта), 2004 року (Афіни) і 2020 року в Токіо.
- Крікет – ще один командний вид спорту з м'ячем та битою. Цей вид спорту поширений у Великій Британії, Індії, Пакистані, Австралії. Востаннє турнір з крікету в програмі ОІ відбувся у 1900 році.
- Лакрос – видовищна командна гра з твердим гумовим м'ячем, який переносять полем за допомогою кросів — сіток на довгій ручці. Лакрос вважається національним канадським видом спорту, який став популярним і в інших країнах – США, Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, ПАР. Змагання з лакросу відбулися лише на двох Іграх – 1904 та 1908 року.
- Сквош – ігровий ракетковий вид спорту. Батьківщиною цього виду спорту є Англія.
- Флаг-футбол – це різновид американського футболу, а якому заборонені жорсткі контакти.