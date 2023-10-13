МОК включив п'ять видів спорту до програми Олімпійських ігор-2028

Олімпійські ігри продовжують розширювати програму змагань завдяки включенню нових видів спорту. Чергові новації були озвучені під час засідання Виконавчої ради МОК.

У 2028 році Олімпійські ігри відбудуться в Лос-Анджелесі. Для підвищення інтересу американської публіки до Олімпіади-2028, організатори запропоновали включити 5 видів спорту: бейсбол/софтбол, крікет, лакрос, сквош та флаг-футбол.

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Три повернення та два дебютанти

Виконавча рада МОК схвалила пропозицію організаторів. Офіційне затвердження повинно відбутися 16 жовтня на другий день сесії в Мумбаї.

Цікаво, що бейсбол/софтбол, крікет та лакрос повернуться в програму Ігор, а от флаг-футбол та сквош дебютують у Лос-Анджелесі.

Наразі під загрозою знаходиться проведення боксерського турніру. Річ у тім, що раніше олімпійський бокс був під опікою IBF. Проте в червні 2023 року організацію, яку очолює друг Путіна Кремльов, остаточно позбавили членства в Комітеті.

У програмі ОІ-2024 боксерський турнір відбудеться, а от до 2028 року потрібно затвердити членство нової організації. Наразі альтернативою IBF є міжнародна федерація World Boxing. Але МОК засмучує той факт, що наразі до її складу входять лише 16 країн світу.

Що відомо про нові види спорту