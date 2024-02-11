Збірна України з хокею переграла Естонію та вийшла у фінал кваліфікації на Олімпіаду-2026

Чоловіча українська збірна з хокею не мала серйозних проблем із прибалтійським опонентом в останньому турі третього раунду відбору на зимові Олімпійські ігри-2026. Перемога над Естонією наблизила нашу команду до омріяної путівки.

Україна – Естонія 5:3

Шайби: 1:0 Мазур (Мережко, Трахт), 02:29, 2:0 Пангелов-Юлдашев (Денискін, Гребеник), 15:59, 3:0 Лялька, 17:17, 3:1 Аррак (Фурса, Рооба), 23:29, 4:1 Фадєєв (Пересунько), 24:33, 4:2 Васьонкін (Вітанен), 26:41, 4:3 Вітанен, 55:53, 5:3 Пересунько (Лялька), 57:40.

Чоловіча збірна України з хокею продовжує свій шлях у кваліфікації на зимові Олімпійські ігри-2026. Команда Дмитра Христича почала з третього раунду відбору, який є передостаннім, пише 24 канал.

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Нашими суперниками по групі стали Південна Корея, Польща та Естонія. Пройти у фінальну стадію кваліфікації могла лише одна команда і фаворитом на це були поляки.

Втім "синьо-жовті" змогли у напруженій битві в серії булітів вирвати перемогу. В купі з розгромом корейців у першому турі (4:0) це вивело Україну на перше місце.

Для виходу далі нашій команді достатньо було обіграти в останньому турі відвертого аутсайдера Естонію. Прибалти програли перші дві зустрічі майже без шансів.

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Україна ж у першому періоді створила собі комфортний гандикап у три шайби. Це дозволило провести другу та останню треть у більш спокійному ритмі і все одно святкувати перемогу з п'ятьма забитими шайбами.

Таким чином, "синьо-жовті" виграють квартет та виходять у фінальну стадію кваліфікації, яка пройде з 29 серпня по 1 вересня 2024 року. Нашими суперниками мають стати Словаччина, Казахстан та Білорусь,

Проте участь останніх ще не підтверджена, тому цілком ймовірно, що у України буде інший суперник або група складатиметься з трьох команд. На Олімпіаду-2026 потрапить лише переможець групи.