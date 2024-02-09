Польща – Україна 2:2 (1:0, 1:1, 0:1, бул. – 1:2)

Шайби: 1:0 – Гурни (Фрашко, Пасюк), 07:15, 1:1 – Бородай (Гребеник, Коренчук), 22:22, 2:1 – Колуш (Дзюбінскі, Єзьорскі), 33:45, 2:2 – Ратушний (Коренчук, Чолач), 43:43.

Чоловіча збірна України з хокею продовжує виступи у кваліфікації на зимові Олімпійські ігри-2026. Команда Дмитра Христича стартувала одразу з третьої стадії, яка є передостанньою у відборі, пише 24 канал.

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Суперниками нашої команди по групі стали збірні Польщі, Естонії та Південної Кореї. З крупної перемоги над останніми (4:0) Україна і стартувала вчора, 8 лютого. Свій же другий матч "синьо-жовті" провели проти свого головного конкурента у боротьбі за прохід далі.

Польща вважалась явним фаворитом гри. Команда грає вдома, а також виступає на два дивізіони вище за Україну. Але лише перше місце в групі проходить у фінальний етап кваліфікації.

Лобова зустріч складалась не на користь нашої команди. На восьмій хвилині Польща відкрила рахунок зусиллями Гурни. Зрівняти рахунок українцям вдалось на початку другого періоду, Бородай вдало підставився під дальній кидок партнера по команді.

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Втім ще до другої перерви Польща знову вийшла вперед, але і старт третього періоду виявився за "синьо-жовтими". Ратушний влучно пробив під ковзанами кіпера господарів.

Зрештою зустріч перейшла в овертайм, а потім і в серію булітів. Там показав себе на найвищому рівні наш воротар Дяченко, який відбив чотири кидки поляків. За нас забивали Коренчук і Ворона, чиї шайби і принесли перемогу Україні.

Тож "синьо-жовті" набирають 5 балів та виходять на перше місце у групі. Для виходу у фінальну стадію кваліфікації підопічним Дмитра Христича достатньо в останньому матчі (11 лютого) переграти Естонію, яка програла обидві стартові гри.