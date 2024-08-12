Вкотре присвоїли чуже: Росія записала "золото" німкені Варфоломєєв до своїх досягень

Ірина Вінер назвала "золото" представниці Німеччини Дар'ї Варфоломєєв своїм досягненням. Президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики вважає, що росіянки домінують у цьому виді спорту.

У п'ятницю, 9 травня, відбувся фінал Олімпіади-2024 з художньої гімнастики. Перемогу здобула представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв, яка є уродженкою Росії, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Росія знову присвоїла чуже

Президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер заявила, що Дар'я Варфоломєєв принесла золоту медаль Росії, а не Німеччині. Зокрема вона вважає, що російські гімнастки домінують у цьому виді спорту і вважає абсурдом, що їх не допустили до Олімпіади.

Дві російські дівчинки досягли успіху. Одна з них стояла на п'єдесталі, на прізвище Варфоломєєв, виступаючи за Німеччину, а друга, на прізвище Близнюк сиділа з командою Китаю і вивела її на перше місце на Олімпіаді вперше в історії. Тому Росія все одно показала, що навіть не бувши допущеною на Олімпіаду, є найсильнішою в художній гімнастиці,

– розповіла Вінер.

Що відомо про Дар'ю Варфоломєєв

Раніше Ірина Вінер вимагала від російських спортсменів не їхати в Париж на Олімпіаду-2024 у статусі нейтральних.

Спортсменка є уродженкою російського Барнаула. Її тренерка – білоруська гімнастка Юлія Раскіна, срібна призерка Олімпіади-2000 у Сіднеї. У 12 років Варфоломєєва переїхала до Німеччини, яку і представляє на Олімпіаді-2024.

Гімнастка підтримує війну в Україні, зокрема вважає окуповані українські території російськими. Також у 2021 році спортсменка нелегально відвідала тимчасово окупований Крим, де взяла участь у змаганнях з художньої гімнастики.

До 2018 року виступала на внутрішніх російських змаганнях.

Нагадаємо, що нагороджував Дар'ю Варфоломєєв Сергій Бубка, що викликало обурення у соцмережах.