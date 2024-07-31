Натуралізований бразилець, який грав за Шахтар та Динамо, підтримав українських олімпійців

Колишній форвард збірної України Жуніор Мораєс відвідав Олімпійське селище у Парижі. Зіркового футболіста запросили в розташування української команди.

У Франції набирають оберти літні Олімпійські ігри-2024. Збірна України завдяки Ользі Харлан здобула бронзову медаль.

Читайте також П'ятий ігровий день у Парижі: онлайн-трансляція змагань Олімпіади-2024 31 липня

Несподівана зустріч на Олімпіаді

Колишній футболіст збірної України Жуніор Мораєс приїхав до Парижу підтримати українських олімпійців. Він поділився своїм досвідом та поспілкувався зі спортсменами.

У понеділок я мав честь виступити з промовою та поділитися частиною своєї життєвої дороги і досвіду у футболі. Бути там і спілкуватися з українськими спортсменами, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, було неймовірно,

– написав Мораєс в інстаграмі.

Крім того, ексфорвард Шахтаря та Динамо зустрівся з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та очільником Мінспорту Матвієм Бідним.

"Я також мав можливість зустріти видатних діячів українського спорту, таких як Усик, найкращого боксера країни, а також міністра спорту Матвія Бідного. Ми з родиною дуже вдячні; це був незабутній день. Дякую за запрошення. Вперед!", – повідомив Мораєс.

Мораєс відвідав українських олімпійців / фото з інстаграму футболіста

Бразилець у збірній України