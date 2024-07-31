Натуралізований бразилець, який грав за Шахтар та Динамо, підтримав українських олімпійців
Джерело:Жуніор Мораєс
Колишній форвард збірної України Жуніор Мораєс відвідав Олімпійське селище у Парижі. Зіркового футболіста запросили в розташування української команди.
У Франції набирають оберти літні Олімпійські ігри-2024. Збірна України завдяки Ользі Харлан здобула бронзову медаль.
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Несподівана зустріч на Олімпіаді
Колишній футболіст збірної України Жуніор Мораєс приїхав до Парижу підтримати українських олімпійців. Він поділився своїм досвідом та поспілкувався зі спортсменами.
У понеділок я мав честь виступити з промовою та поділитися частиною своєї життєвої дороги і досвіду у футболі. Бути там і спілкуватися з українськими спортсменами, які беруть участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, було неймовірно,
– написав Мораєс в інстаграмі.
Крім того, ексфорвард Шахтаря та Динамо зустрівся з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та очільником Мінспорту Матвієм Бідним.
"Я також мав можливість зустріти видатних діячів українського спорту, таких як Усик, найкращого боксера країни, а також міністра спорту Матвія Бідного. Ми з родиною дуже вдячні; це був незабутній день. Дякую за запрошення. Вперед!", – повідомив Мораєс.
Мораєс відвідав українських олімпійців / фото з інстаграму футболіста
Бразилець у збірній України
- Нагадаємо, що Жуніор Мораєс грав за два гранди українського футболу – Шахтар та Динамо. Також в Україні він захищав кольори донецького Металурга.
- У 2019 році бразилець отримав українське громадянство. Одразу ж він отримав виклик до збірної України.
- Загалом нападник зіграв у синьо-жовтій футболці 11 матчів та забив 1 гол.
- Через розрив хрестоподібних зв'язок він не зміг потрапити до заявки збірної України на Євро-2020.