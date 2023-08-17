Британський політик та спортивний функціонер Себастьян Коу втретє був переобраний на посаду президента Всесвітньої організації легкої атлетики (World Athletics). За Коу проголосували 192 із 195 виборців.

За два дні до початку чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в столиці Угорщині відбулося засідання ради World Athletics. Конгрес організації відбувся без участі росіян та білорусів. На загальне розчарування країн-агресорів президентом World Athletics обрали колишнього британського легкоатлета Себастьяна Коу.

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Себастьян Коу не вірить, що росіяни поїдуть в Париж

У Росії не приховують свого незадоволення обранням Коу. В країні 404 спортивного функціонера називають "затятим русофобом". Все через його чітку позицію стосовно атлетів країни-терориста.

Після обрання Себастьян Коу провів пресконференцію, на якій зробив заяву щодо участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх в Парижі.

Навряд чи російські і білоруські легкоатлети потраплять на Олімпіаду. Рада прийняла чітку позицію, я буду дуже здивований, якщо вона зміниться. Ми зробили це для цілісності змагань. Звичайно, ми будемо моніторити ситуацію, у нас є робоча група. Дуже не схоже, що ситуація зміниться, з урахуванням того, що відбувається в Україні,

– заявив Коу.

Зазначимо, що в Росії дуже болюче сприйняли меседж британського функціонера. На болотах знову завили про "спорт внє палітікі" та "порушення олімпійських принципів".