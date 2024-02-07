Не буду брехати, – Ярмоленко зізнався, чи хотів би зіграти на Олімпіаді-2024

З 26 липня по 11 серпня 2024 року в Парижі буде відбуватися літня Олімпіада. Уперше в історії в ній візьме участь збірна України з футболу.

Вона здобула це право завдяки успішному виступу на молодіжному Євро-2023. Там підопічні Руслана Ротаня дійшли до півфіналу.

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Капітан "синьо-жовтих" хоче поїхати у Париж

За регламентом, у заявці команди на турнір мають бути всі гравці до 23 років і ще троє футболістів можуть бути старшого віку. Одним із тих, кого можуть взяти за цією квотою є півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко.

Капітан національної збірної, який наразі перебуває на завершальній стадії відновлення від травми, відповів на запитання щодо можливості зіграти на Іграх у Парижі. Він розповів, що має бажання взяти участь на такому престижному турнірі, але розуміє, що цю можливість в першу чергу заслужили ті футболісти, які посіли третє місце на Євро-2023, тому чекатиме на остаточне рішення, яке прийматиме головний тренер.

Цікаве запитання. Звичайно, мені хочеться. Не буду брехати. Але з іншого боку, я розумію, що на Олімпіаді повинні грати ті хлопці, які здобули цю можливість для нашої країни. Є головний тренер, який вирішує, кого брати, який має бути склад. Звичайно, мені було б цікаво, але по справедливості повинні грати ті хлопці, які заслужили вихід на Олімпіаду,

– сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що 34-річний Андрій Ярмоленко є рекордсменом національної збірної України, за яку виступає з 2009 року. На його рахунку найбільша кількість матчів в історії "синьо-жовтих" – 116. Він забив за цей час 46 голів та лише на 2 м'ячі відстає від найкращого бомбардира Андрія Шевченка (48).

. Всього до заявки на турнір кожна збірна має право заявити 18 футболістів. На змаганнях буде представлено 16 команд. Чинним олімпійським чемпіоном є збірна Бразилії.