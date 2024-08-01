Президент України привітав Куліша зі срібною медаллю на Олімпійських іграх в Парижі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на здобуття другої медалі на Олімпійських іграх. Нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки здобув Сергій Куліш.

На Іграх-2024 в Парижі відбувся фінал у стрільбі з пневматичної гвинтівки на відстані 50 метрів з трьох позицій. Збірну України представляв призер Ріо-2016 Сергій Куліш.

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Реакція Зеленського на другу медаль України

Українець завершив змагання з другим результатом та здобув для нашої команди срібну медаль. Це друга нагорода збірної України на Олімпійських іграх.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на успішний виступ Сергія Куліша. Він привітав спортсмена зі срібною нагородою та підтримав всю команду наших олімпійців.

Друга медаль для України на Олімпійських іграх! Вітаємо Сергія Куліша зі срібною нагородою і продовжуємо підтримуватися всіх наших спортсменів,

– прокоментував Зеленський.

Зеленський привітав Куліша з медаллю / скриншот зі сторіз президента України

Зазначимо, що Олімпіада в Парижі стала четвертою у спортивній кар'єрі Куліша. На Іграх в Ріо-2016 українець здобув "срібло" у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

Нагадаємо, що першу медаль для України на Олімпіаді-2024 здобула Ольга Харлан. Українська фехтувальниця вирвала "бронзу" у протистоянні з кореянкою Чой Себін.