"Нейтральні" спортсмени на Олімпіаді-2024 отримали першу нагороду

Незважаючи на всі докази, які вказують на підтримку війни в Україні зі сторони "нейтральних" спортсменів МОК допустив їх до участі в Олімпіаді-2024 в Парижі. Спортсменка з Білорусі здобула першу нагороду.

Сьогодні, 2 серпня, відбулись змагання у стрибках на батуті на Олімпійських іграх-2024. Участь взяли білоруська спортсменка Віялета Баридловська, які виступає під "нейтральним" прапором.

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Результати Бардиловської на ОІ-2024

Білоруська спортсменка Віялета Бордиловська виграла срібну медаль у стрибках на батуті. У кваліфікації атлетка набрала 56,340 балів. У фіналі білоруска показала майже такий результат – 56,060 балів та зайняла 2 місце, поступившись британській спортсменці Брайоні Пейдж (56,480). Бронзу завоювала Софіан Метот з Канади.

Ця нагорода є найкращим досягнення у кар'єрі Віялети. До цього спортсменка займала сьоме місце на чемпіонаті світу у Баку в 2022 році.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Кличко висловив свою думку щодо участі "нейтральних" спортсменів. Український боксер заявив, що міжнародні юристи з прав людини надали всі докази на рахунок підтримки війни в Україні, але МОК проігнорував.

25 спротсменів з Білорусі беруть участь у змаганнаях на Олімпійськиї іграх-2024 в Парижі.